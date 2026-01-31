Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države uvele su danas sankcije iranskom ministru unutrašnjih poslova Eskandaru Momeniju, optužujući ga za represiju na protestima.

Kancelarija za stranu imovinu ministarstva finansija (OFAC) objavila je da je Momeni dodat na spisak sankcionisanih.

Prethodno mu je zbog nasilnog gušenja demonstracija sankcije uvela Evropska unija.

Administracija predsednika Donalda Trampa tvrdi da je Momeni nadgledao operacije policije, koja je odgovorna za smrt hiljada mirnih demonstranata.

Kancelarija za stranu imovinu Ministarstva finansija SAD uvela je sankcije i iranskom investitoru Babaku Mortezi Zandžaniju, optuženom za proneveru milijardi dolara iranskih prihoda od nafte, u korist vlasti Irana. ; SAD su na spisak sankcija dodale i dve prometne berze za kriptovalute povezane sa Zandžanijem.

Sankcionisan je i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, kojeg američko ministarstvo finansija optužuje da je bio jedan od prvih zvaničnika koji je pozivao na nasilje nad demonstrantima u Iranu.

Nove sankcije obuhvataju i grupu od 18 ljudi i kompanija optuženih za učešće u pranju novca od prodaje iranske nafte na stranim tržištima, kao deo mreže sankcionisanih iranskih finansijskih institucija koje se bave tajnim bankarstvom.

Kao odgovor na to, Iran razmatra da vojske zemalja EU proglasi za terorističke grupe, objavio je danas sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani na društvenoj mreži Iks.

Očekuje se da će iranski parlament meru usvojiti u nedelju.

EU za sada nije reagovala.