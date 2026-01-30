Tramp je rekao da smatra da se strane "veoma približavaju" sporazumu.
TRAMP OPTIMISTA: Blizu smo dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da veruje da je postizanje dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine blizu.
Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu, Tramp je, navodi Rojters, rekao da smatra da se strane "veoma približavaju" sporazumu, ne iznoseći dodatne detalje.
Američki predsednik je naveo i da pregovori između Rusije i Ukrajine mogu da se odvijaju i bez učešća specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i njegovog zeta Džareda Kušnera.
