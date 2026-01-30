Slušaj vest

Avion američkih vazduhoplovnih snaga, poznat pod nadimkom "njuškač nuklearnih čestica", sleteo je u Veliku Britaniju u jeku rastućih tenzija sa iranskim režimom, piše The Telegraph.

Dolazak specijalizovane letelice USAF WC-135R Constant Phoenix u američku vazdušnu bazu RAF Mildenhall u Safolku događa se usred nagađanja da SAD razmatraju napad na Iran, posle udara na nuklearna postrojenja te zemlje u junu 2025. godine.

Letelica WC-135R koristi se za otkrivanje radioaktivnih čestica u atmosferi, a njen dolazak poklapa se sa upozorenjem američkog predsednika Donalda Trampa Iranu da mu "vreme ističe" za potpisivanje novog sporazuma o zabrani nuklearnog oružja.

Avion, kojim upravlja 45. izviđačka eskadrila, navodno je bio raspoređen na Bliskom istoku nekoliko dana pre nego što je Tramp naredio bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja 2025. godine. Takođe je sleteo u Britaniju u januaru 2022, nekoliko nedelja pre početka ruske invazije na Ukrajinu.

Iako je razlog njegovog najnovijeg dolaska u Ujedinjeno Kraljevstvo nejasan, odbrambeni izvori naglašavaju da prisustvo aviona ne ukazuje nužno na neposrednu vojnu akciju. Smatra se da letelica ima zadatak Ujedinjenih nacija da prati nivoe radijacije, a ranije je misije uzorkovanja vazduha obavljala iznad Indijskog okeana, Bengalskog zaliva, Dalekog istoka, Sredozemnog mora i polarnih regiona.

"Lete širom sveta. Ne njuškaju okolo da bi videli da li ima oružja. Njihov zadatak je da obezbede da se ne sprovode testiranja na tlu, što bi predstavljalo kršenje sporazuma o zabrani testiranja", rekao je jedan izvor.

Strah od vojnog sukoba

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je u sredu Iran na pregovore, upozorivši da bi svaki budući američki napad bio daleko gori od bombardovanja u junu prošle godine. S druge strane, izraelski i arapski zvaničnici smatraju da vazdušni udari sami po sebi neće srušiti iranske klerikalne vladare.

Evropski diplomatski izvori izjavili su u sredu uveče da je nejasno da li će Tramp pokrenuti vojni udar, ali da tu mogućnost ne mogu isključiti.