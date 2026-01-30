Slušaj vest

Novi talas protesta zahvatio je danas Sjedinjene Američke Države, kada su studenti pozvali na generalni štrajk i masovne demonstracije tražeći povlačenje federalnih agenata Službe za imigraciju i carine (ICE) iz Minesote.

Protesti su izbili nakon što su dva američka državljanina, Aleks Preti i Rene Good, ubijeni ovog meseca tokom operacija ICE-a, izazivajući ogorčenje širom zemlje, prenosi Rojters.

Demonstracije, koje su počele prošlog petka u Mineapolisu, zahvatile su i druge velike gradove, uključujući Njujork, Los Anđeles, Čikago i Vašington, dok su studenti širom SAD organizovali šetnje i štrajkove u znak protesta zbog, kako tvrde, nasilnih taktika ICE-a.

Demonstranti su pozvali na opšti štrajk uz slogane "Ni na posao, ni u školu, ni i kupovinu" i "Zaustavite finansiranje ICE".

U Mineapolisu su demonstracije eskalirale nakon što je prošle nedelje ubijen 37-godišnji medicinski radnik Aleks Preti, što je izazvalo burne reakcije i pozive za smanjenje prisustva federalnih agenata u tom području.

Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA

Operacija "Metro Surge", koja je u Minesotu poslala 3.000 agenata, izazvala je eskalaciju sukoba sa demonstrantima.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa dala je mešovite signale u vezi sa operacijom. Tom Homan, Trampov "car za granicu", izjavio je u četvrtak da će operacije biti ograničene na ciljana hapšenja, dok je kasnije uveče sam Tramp rekao da ne planira povlačenje agenata, nazvavši Pretija "provokatorom".

Takođe, na društvenim mrežama je objavljeno da je Preti bio u sukobu sa agentima nedelju dana pre njegove smrti, što je izazvalo dodatnu kontroverzu, navodi agencija.

Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA

Na protestima u Mineapolisu i drugim gradovima, organizatori su pozvali na direktnu akciju, u cilju ostvarivanja pritiska na administraciju da zaista sprovede smanjenje broja agenata i smanji upotrebu nasilja u operacijama ICE-a.

U Džordžiji je 90 srednjih škola organizovalo štrajk, dok su u Arizoni i Koloradu škole zatvorene zbog velikog broja izostanaka učitelja i učenika.

Ove demonstracije dolaze u trenutku kada je javna podrška Trampovoj imigracionoj politici pala na najniži nivo u njegovom drugom mandatu, prema nedavnom istraživanju Reuters/Ipsos.