Dvadesetosmogodišnja Nigerijka sa prebivalištem u severnoj Italiji uhapšena je u Trevizu nakon što je Ryanairovim letom iz Brisela u telu pokušala da prokrijumčari 121 kapsulu heroina i kokaina. Policiji je postala sumnjiva zbog izražene nervoze koju je pokazivala po sletanju, piše Il Messaggero.

Ženu su karabinjeri zaustavili u ulici Noalese, u blizini međunarodnog aerodroma Trevizo Antonio Kanova, nedugo nakon što je sletela iz Brisela. Tokom kontrole putnica je pokazivala očite i neobjašnjive znake nervoze, zbog čega su policajci odlučili da izvrše detaljniju proveru.

Privedena je u policijsku stanicu, gde je priznala da je prethodne večeri progutala oko 120 kapsula sa drogom kako bi izbegla granične kontrole. Njena izjava je odmah proverena u bolnici, gde su lekarski i dijagnostički pregledi potvrdili prisustvo više stranih tela u trbušnoj šupljini.

Tokom postupka vađenja, koji je obavljen pod stalnim lekarskim nadzorom, iz tela joj je izvađeno ukupno 121 kapsula. U njima su bili kokain i heroin ukupne težine oko 1,2 kilograma. Žena, koja ranije nije imala policijski dosije, uhapšena je i po nalogu pravosudnih organa u Trevizu, nakon završenih pregleda, prebačena u zatvor u Veneciji.

Kurir.rs/Index.hr

