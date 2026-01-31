Slušaj vest

Japanski prodavac od 35 godina stigao je u Rim kako bi zaključio posao vredan skoro četvrt miliona evra. Četiri luksuzna „Roleksa“trebalo je da zameni za 247.000 evra u gotovini. Međutim, ono što je delovalo kao susret kolekcionara pretvorilo se u prevaru, novac koji je dobio bio je lažan, nalik onom iz igre Monopol.

Sve je počelo na Instagramu. Japanski prodavac je objavio fotografije četiri luksuzna sata koja je želeo da proda: dve „Dejtone“ od zlata, GMT master sa plavo-crvenim brojčanikom i „Dejtdžast“. Kako prenosi Republika, dvojica Rimljana pokazala su interesovanje i započela pregovore.

Dogovorena je cena od 247.000 evra za ceo paket i ubedili su ga da dođe u Rim, na sopstveni trošak, kako bi završili posao uživo. Na prvi pogled, ništa nije ukazivalo na problem.

Pivo u pabu i razmena

Po dolasku na Fjumićino, Japanac je odseo u hotel u Rimu. Dvojica navodnih kupaca došli su po njega automobilom iz rent-a-kar agencije, koji su prethodno rezervisali preko treće osobe i odveli ga u pab. Uz pivo, transakcija je završena.

Prodavac je predao kofer sa četiri „Roleksa“, a Rimljani su mu dali ranac pun novca, složenog u snopovima. Sve je izgledalo normalno.

Otkriće u hotelu

Tek kad je stigao u hotel, shvatio je da je prevaren. Počeo je da broji novac i otkrio da su samo prve novčanice u svakom snopu prave, dok su ostale lažne.

Pokušao je da kontaktira prevarante, ali bilo je prekasno, Instagram profil preko kojeg su pregovarali je obrisan. Pre nego što se vratio u Japan, podneo je prijavu policiji.

Opasnost prevara u svetu luksuza

Ovaj slučaj ponovo podseća na opasnosti koje vrebaju na tržištu luksuznih satova, gde se sve češće poslovi završavaju preko društvenih mreža i ličnih susreta.

Poslovanje u luksuznom sektoru raste, ali isto tako raste i prostor za dobro organizovane prevare koje mogu da prevare i iskusne prodavce.