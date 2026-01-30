POLJSKA OPTUŽILA RUSIJU: Obaveštajna agencija odgovorna za sajber napade na postrojenja za obnovljive izvore energije
Ruska obaveštajna agencija je najverovatnije odgovorna za sajber napade krajem prošlog meseca na 30 poljskih postrojenja za obnovljive izvore energije, kao i pogon koji snabdeva grejanjem skoro 500.000 potrošača, saopštili su poljski zvaničnici.
U izveštaju poljskog Tima za reagovanje na vanredne sajber situacije o tom incidentu, za koji je poljski ministar naveo da je najteži te vrste u poslednjih nekoliko godina, ukazuje se na tim hakera iz ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), preneo je Rojters.
Hakerski napadi su bili destruktivne prirode, navodi se u izveštaju.
"Primetno je da se ovaj period poklopio sa niskim temperaturama i snežnim olujama koje su pogodile Poljsku, neposredno pre Nove godine", navodi se u izveštaju.
Kako se dodaje, ruski cilj je bio da nepovratno uništi podatke sačuvane na uređajima unutar kombinovane toplane i elektrane, ali je bezbednosni softver blokirao taj deo napada.
Poljska tvrdi da je njena kritična infrastruktura predmet sve većeg broja sajber napada Rusije od početka rata u Ukrajini u februaru 2022, što Moskva kontinuirano negira.
Izveštaj je povezao incident sa hakerskom operacijom FSB-a koja je označena sa nekoliko nadimaka, uključujući "Berserk bear" i "Vilin konjic".
Izveštaj američkog FBI od 20. avgusta 2025. godine povezao je hakerske grupe sa specijalizovanom jedinicom FSB-a, Centar 16.
Kurir.rs/Agencije