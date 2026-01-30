Slušaj vest

Ruska obaveštajna agencija je najverovatnije odgovorna za sajber napade krajem prošlog meseca na 30 poljskih postrojenja za obnovljive izvore energije, kao i pogon koji snabdeva grejanjem skoro 500.000 potrošača, saopštili su poljski zvaničnici.

U izveštaju poljskog Tima za reagovanje na vanredne sajber situacije o tom incidentu, za koji je poljski ministar naveo da je najteži te vrste u poslednjih nekoliko godina, ukazuje se na tim hakera iz ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), preneo je Rojters.

Hakerski napadi su bili destruktivne prirode, navodi se u izveštaju.

"Primetno je da se ovaj period poklopio sa niskim temperaturama i snežnim olujama koje su pogodile Poljsku, neposredno pre Nove godine", navodi se u izveštaju.

Poljska vojska Foto: Shutterstock

Kako se dodaje, ruski cilj je bio da nepovratno uništi podatke sačuvane na uređajima unutar kombinovane toplane i elektrane, ali je bezbednosni softver blokirao taj deo napada.

Poljska tvrdi da je njena kritična infrastruktura predmet sve većeg broja sajber napada Rusije od početka rata u Ukrajini u februaru 2022, što Moskva kontinuirano negira.

Izveštaj je povezao incident sa hakerskom operacijom FSB-a koja je označena sa nekoliko nadimaka, uključujući "Berserk bear" i "Vilin konjic".

Izveštaj američkog FBI od 20. avgusta 2025. godine povezao je hakerske grupe sa specijalizovanom jedinicom FSB-a, Centar 16.