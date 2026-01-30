Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u da tokom nedavnih mirovnih pregovora nije postignut dogovor o Donjeckoj oblasti, potvrdivši da Ukrajina nije spremna da prepusti svoju teritoriju Rusiji.

"Spremni smo na kompromise koji vode ka stvarnom okončanju rata, ali koji definitivno nisu povezani sa promenom teritorijalnog integriteta Ukrajine", prenela je reči Zelenskog novinska agencija Ukrinform.

Zelenski je naveo da su Sjedinjene Američke Države predložile kompromisno rešenje koje uključuje uspostavljanje slobodne ekonomske zone u Donbasu, dodajući da Ukrajina predlaže da se kontrola nad tim područjem rasporedi duž linije fronta.

Naglasio je da se sva teritorijalna pitanja moraju rešavati na nivou šefova država.

Zelenski je takođe predložio da se sporazum o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu potpiše pre zaključenja mirovnog sporazuma.

U Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, 23. i 24. januara predstavnici Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije održali su prvi trilateralni sastanak od početka sukoba između Rusije i Ukrajine, podseća agencija Xinhua.