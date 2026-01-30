Slušaj vest

U jednom od brojnih novoobjavljenih mejlova, osuđeni pedofil, pokojni milijarder Džefri Epstajn - koji je pronađen obešen u svojoj ćeliji 2019. godine dok je čekao suđenje za trgovinu seksualnim uslugama - navodi da je Bil Gejts, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, osnivač i bivši direktor Majkrosofta i suosnivač Billa i Melinde Gejts fondacije, dobio polno prenosivu bolest pošto je spavao sa mladim Ruskinjama, prenosi britanski The Telegraph.

Dana 18. jula 2013. godine, Epstajn je sebi poslao poruku koja sadrži krajnje neprijatne optužbe protiv osnivača Majkrosofta: "Vi me molite da izbrišem mejlove u vezi sa vašom polno prenosivom bolešću, vaš zahtev da vam obezbedim antibiotike koje možete tajno dati Melindi i opis vašeg penisa", stoji u mejlu.

Epstajn je istog jutra u 1:03 sebi poslao još jedan mejl, najavljujući ostavku u fondaciji Bila i Melinde Gejts. Pošto Epstajn nikada nije radio za tu fondaciju, veruje se da je u mejlu preneo reči neke druge osobe.

Džefri Epstajn Foto: HOGP/House Oversight Committee

"Uvučen sam u ozbiljan bračni spor između Melinde i Bila… Kao njegova desna ruka, traženo je od mene, a ja sam pogrešno pristao da učestvujem u stvarima koje su varirale od moralno neprimerenih do etički problematičnih, i više puta su me tražili da činim stvari koje su blizu, a potencijalno i preko granice zakona…

Od pomaganja Bilu da nabavlja lekove kako bi se borio sa posledicama seksa sa ruskim devojkama, do posredovanja u njegovim nezakonitim prisnim odnosima sa udatim ženama, do zahteva da mu obezbedim Adderall (lek koji stimuliše centralni nervni sistem i prvenstveno se koristi za lečenje ADHD-a i narkolepsije povećanjem nivoa dopamina i noradrenalina u mozgu, op. aut.) za turnire u bridžu, budući da sam lekar, ali nemam pravo da pišem recepte“, napisao je Epstajn.

Bil Gejts Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

Optužbe koje uključuju Gejtsa nisu zvanično potvrđene i proizilaze iz novoobjavljenih miliona dokumenata koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo u petak. Dokumenti takođe uključuju fotografije - bez naznačenog datuma - koje prikazuju Bila Gejtsa sa ženom čije je lice zamagljeno.

Bil Gejts i Melinda bili su u braku od 1994. do 2021. Ona je ranije sugerisala da su Gejtsovi vanbračni odnosi i njegova povezanost sa Epstajnom bili faktori koji su uticali na njihov razvod, ali nije otkrila dodatne detalje. Gejts, pak, dosledno umanjuje prirodu svog odnosa sa Epstajnom. "Nisam imao poslovni odnos niti bio prijatelj s njim", izjavio je 2019. godine za The Wall Street Journal.

Gejts je ipak stalno izjavljivao da žali zbog prijateljstva sa Epstajnom i negirao bilo kakve neprimerene radnje, podseća The Telegraph.