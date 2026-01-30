Slušaj vest

Više od 200 ljudi poginulo je ove nedelje u urušavanju rudnika koltana u istočnom delu Demokratske Republike Kongo, saopštio je danas portparol guvernera pokrajine Lubumba, Kambere Mujisa, preneo je Rojters.

Rudnik Rubaja proizvodi oko 15 odsto svetske produkcije koltana, koji se prerađuje u tantal, metal otporan na toplotu i veoma tražen kod proizvođača mobilnih telefona, kompjutera, vazduhoplovnih komponenti i gasnih turbina.

Lokacija rudnika, u kojem se ruda vadi ručno, nalazi se pod kontrolom pobunjeničke grupe M23 od 2024. godine, podsetila je agencija.

Do urušavanja rudnika je došlo u sredu, a tačan broj žrtava još uvek nije poznat.

"Ima više od 200 žrtvava. Neki ljudi su spaseni, ali imaju teške povrede", rekao je Mujisa.

Savetnik lokalnog guvernera, koji nije želeo da bude imenovan, rekao je da je broj potvrđenih žrtava najmanje 227.

Ujedinjene nacije navode da je grupa M23 opljačkala bogatstvo rudnika Rubaje kako bi pomogla finansiranje svoje pobune, koju podržava vlada susedne Ruande, što Kigali poriče.

Teško naoružani pobunjenici, čiji cilj je da svrgnu vladu u Kinšasi i osiguraju bezbednost za kongoansku manjinu Tutsi, osvojili su još više teritorija bogatih mineralima u istočnom Kongu tokom munjevitog napada prošle godine.