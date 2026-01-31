Slušaj vest

Portparol suosnivača Majkrosofta Bila Gejtsa odgovorio je na lascivne optužbe sadržane u najnovijim fajlovima o Džefriju Epstajnu, uključujući i tvrdnju da je dobio polno prenosivu bolest, nazvavši ih "apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim".

Dva mejla od 18. jula 2013. godine deluju kao da ih je sastavio Epstajn, ali nije jasno da li su ikada poslati Gejtsu. Oba su poslata sa Epstajnovog mejl naloga i vraćena na isti taj nalog. Ne vidi se nijedan mejl nalog povezan sa Gejtsom i oba mejla su nepotpisana.

Jedan mejl je napisan kao pismo ostavke iz Fondacije Bil i Melinda Gejts i žali se na to što je morao da pribavlja lekove za Gejtsa "kako bi se izborio sa posledicama seksa sa ruskim devojkama".

Džefri Epstajn Foto: HOGP/House Oversight Committee, Profimedia

Drugi mejl, koji počinje sa "dragi Bile", žali se na to što je Gejts okončao prijateljstvo i iznosi dodatne tvrdnje da je Bil Gejts pokušao da sakrije polno prenosivu infekciju, uključujući i od tadašnje supruge Melinde.

Oba mejla deluju kao da ih je Epstajn možda sastavio u ime neke druge osobe.

Portparol Gejtsa rekao je za BBC: "Ove tvrdnje, koje dolaze od dokazanog, ogorčenog lažova, apsolutno su apsurdne i potpuno lažne"

Dodao je: "Jedino što ovi dokumenti pokazuju jeste Epstajnova frustracija zbog toga što nije imao trajan odnos sa Gejtsom i do kojih je krajnosti bio spreman da ide kako bi ga uvukao u zamku i oklevetao".