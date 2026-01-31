Slušaj vest

Neimenovana žena ubila je u petak tokom podneva u svom stanu maloletnog sina koji je imao samo 12 godina. Iako je pomoć stigla brzo, mališanu nije bilo spasa.

Popodnevni mir u Štajerskoj prekinut je u petak scenom koja potresa celu Austriju. U blizini državne bolnice u Leobenu, drugom najvećem gradu u pokrajini, policija je oko 15 časova provalila u stan nakon hitnog poziva i zatekla prizor koji će, prema rečima inspektora, „proganjati i najiskusnije istražitelje“.

Telo dečaka (12) pronađeno sa teškim povredama vrata

U stanu je pronađeno telo dvanaestogodišnjeg dečaka, sa smrtonosnim ranama nanetim nožem u predelu vrata. Iako su lekari i hitna pomoć stigli u rekordnom roku, bilo je prekasno smrt je bila trenutna i nasilna.

Osumnjičena za ubistvo sopstvenog deteta

Prema preliminarnim informacijama, glavni osumnjičeni u ovom slučaju je upravo dečakova majka, austrijska državljanka, koja je zatečena u stanu sa sopstvenim povredama. Hitno je prebačena u bolnicu, pod strogim policijskim nadzorom.

Dok forenzički timovi nastavljaju detaljnu istragu u stanu u blizini bolnice, cela zajednica je u šoku usled svireposti majke.

Kurir.rs/Blic

