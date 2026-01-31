Slušaj vest

Situacija sa klizištem na jugu Sicilije se pogoršala, a do sada se obrušilo 350 miliona kubnih metara zemlje, prenose danas italijanski mediji.

Zemljište je nastavilo da se pomera, a čuje se i potmula tutnjava, preneo je Tg24 Skaj.

Klizište je počelo da pokazuje znake pomeranja u nedelju, pre nego što se razvilo u front dug oko četiri kilometra. Rascep se i dalje širi, što izaziva strahovanja da bi mogao da proguta istorijsko jezgro grada.

Zona klizišta biće proširena, smatraju lokalni zvaničnici.

Foto: Andrea Petrelli/IPA / Sipa Press/Marco BERTORELLO / AFP/Profimedia

Kako se navodi, vlasti su donele odluku da će od sada biti zabranjena gradnja na tom području na površini od 25 kvadratnih kilometara.

Vlada je spremna da pokrene istragu o propustima u izgradnji u toj zoni, a ministar civilne zaštite Nelo Muzumeči podneće izveštaj parlamentu 4. februara.

U međuvremenu, nastavlja se pritisak opozicije da se sredstva namenjena za most iznad Mesinskog zaliva preusmere u pravcu obnove i sanacije najugroženijeg grada Nišemi, kao i ostala tri regiona koje je pogodio ciklon Hari, a to su Sicilija, Kalabrija i Sardinija.

Foto: Andrea Petrelli/IPA / Sipa Press / Profimedia

Potpredsednik vlade i ministar infrastrukture i građevinarstva, Mateo Salvini, odbacio je, međutim, takvu mogućnost.

Najmanje 1.500 ljudi evakuisano je do sada iz svojih domova u gradu Nišemi, na jugu Sicilije nakon što je snažna oluja, izazvana ciklonom Hari, pokrenula klizište koje je formiralo rascep dužine oko četiri kilometra na padini brda.

Gradonačelnik ovog brdskog mesta Masimilijano Konti izjavio je da je situacija kritična nakon što je oluja obrušila veliki deo padine, ostavljajući kuće opasno nadnete iznad ivice litice, preneo je Gardijan.