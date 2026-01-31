Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Iran želi da postigne sporazum umesto da se suoči sa vojnom akcijom Sjedinjenih Država, uprkos insistiranju Teherana da njegovi raketni i odbrambeni sistemi nikada neće biti predmet pregovora.

Izjava dolazi u vreme pojačanih tenzija i gomilanja američkih vojnih snaga u Persijskom zalivu, javlja BBC.

„Mogu vam reći da oni zaista žele dogovor“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući kada je upitan o američkom vojnom prisustvu u regionu, bez ulaženja u detalje. Izjava je usledila nakon što je u sredu upozorio Teheran da mu „ističe vreme“ za razgovore o njegovom nuklearnom programu, dok se velika američka pomorska flota okupljala u blizini zemlje.

On je rekao da je vlastima u Iranu postavio rok za prihvatanje sporazuma. Tramp je potvrdio da je rok preneo direktno Teheranu, ističući da detalje tog vremenskog okvira zna samo iranska strana. Međutim, on nije precizirao kada tačno ističe postavljeni rok.

U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova rekao je da trenutno nema planiranih razgovora sa Sjedinjenim Državama, ali je dodao da je Teheran otvoren za pregovore zasnovane na „međusobnom poštovanju“ i poverenju. Iran insistira da je njegov nuklearni program u potpunosti mirnodopski i više puta je odbacio optužbe Sjedinjenih Država i njihovih saveznika da pokušava da razvije nuklearno oružje.

Diplomatske aktivnosti

Kako tenzije rastu, odvija se i diplomatska aktivnost. Kremlj je objavio da se šef Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, Ali Laridžani, sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Prema izveštaju državne novinske agencije RIA Novosti, razgovarali su, između ostalog, o „bliskoistočnim i međunarodnim pitanjima“.

Na pitanje da li je postavio rok Teheranu da postigne dogovor, Tramp je odgovorio: „Samo oni znaju sa sigurnošću. Nadajmo se da ćemo postići dogovor. Ako ga postignemo, to je dobro. Ako ne, videćemo šta će se desiti.“

Vojni pritisak i uslovi za pregovore

Tramp je takođe pomenuo veliku „armadu“ koja se kreće ka regionu i odbio je da precizira vremenski okvir za njeno povlačenje. „Videćemo kako će se sve odvijati. Moraju negde da otplove, a možda će otploviti blizu Irana“, rekao je.

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Abas Arakči je ranije naglasio da sistemi protivraketne odbrane zemlje „nikada“ neće biti na pregovaračkom stolu. Na konferenciji za novinare u Istanbulu, održanoj sa njegovim turskim kolegom kako bi se izbegla američka akcija, rekao je da su potrebne pripreme za „fer i pravedne pregovore“.