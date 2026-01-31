PUTINOV IZASLANIK STIŽE NA FLORIDU! Dmitrijev se sastaje sa Trampovim timom u Americi, uoči nastavka MIROVNIH pregovora u Abu Dabiju! Oglasila se Bela kuća
Izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putinasastaće se sa članovima tima Donalda Trampa na Floridi uoči mirovnih pregovora koji će biti održani u Abu Dabiju, potvrdila je Bela kuća.
Glavni ruski pregovarač Kiril Dmitrijev sastaće se sa predstavnicima Trampove administracije 31. januara, potvrdio je zvaničnik Bele kuće za Kijev independent 30. januara.
Razgovori Rusije i SAD uoči pregovora Kijeva i Moskve
Razgovori između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država dolaze dan pre nego što bi Kijev i Moskva trebalo da održe narednu rundu mirovnih pregovora 1. februara u Abu Dabiju.
Američki pregovarači još nepoznati
Dmitrijev će se 31. januara sastati sa zvaničnicima administracije, ali imena američkih delegata još nisu objavljena. Ranije su američki pregovarački tim predvodili specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa,Džared Kušner.
Dmitrijev - ključni ekonomski pregovarač Kremlja
Dmitrijev je direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja i glavni ekonomski pregovarač Kremlja. Imao je ključnu ulogu u nastojanjima Moskve da obnovi odnose sa Vašingtonom, a bio je i jedan od arhitekata početnog mirovnog plana od 28 tačaka, koji je uz podršku SAD zahtevao opsežne ustupke od Ukrajine.
Nastavak trilateralnih pregovora i sporni prekid vatre
Dmitrijev je učestvovao i u poslednjim trilateralnim mirovnim razgovorima održanim 23. i 24. januara u Abu Dabiju. Ti pregovori trebalo bi da budu nastavljeni 1. februara - istog dana koji Rusija navodi kao krajnji rok za pauzu u napadima na Kijev.
Različita tumačenja primirja
Iako je Tramp 29. januara izjavio da je ubedio ruskog predsednika Vladimira Putina da na nedelju dana obustavi bombardovanje ukrajinskih gradova, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je narednog dana rekao da se primirje odnosi samo na Kijev i da važi isključivo do 1. februara.
Moguće odlaganje pregovora zbog situacije na Bliskom istoku
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskirekao je 30. januara da bi datum naredne runde mirovnih pregovora mogao biti odložen zbog razvoja situacije između SAD i Irana.
Donbas ostaje glavna tačka sporenja
Poslednjih dana ponovo su porasle tenzije na Bliskom istoku, pošto američki predsednik Donald Tramp razmatra nove udare na Iran nakon višenedeljnih nasilnih obračuna sa antivladinim protestima.
Razgovori u Abu Dabiju fokusirani su na mogući energetski prekid vatre i kontrolu nad ukrajinskim regionom Donbas.
Rusija već dugo zahteva da Ukrajina ustupi celu teritoriju Donjecke i Luganske oblasti, uključujući i delove koji nisu pod ruskom kontrolom, kao uslov za bilo kakav mirovni sporazum.
Kontrola nad tim teritorijama i dalje je glavno pitanje sporenja u pregovorima, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubiona saslušanju u Kongresu 28. januara.
- To je most koji još nismo prešli - rekao je Rubio.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)