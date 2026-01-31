Slušaj vest

Smrt 43-godišnje žene koja je bila smeštena na odeljenju intenzivne nege bolnice Kraljica Sofija u Kordobi povećala je ovog petka broj poginulih u železničkoj nesreći kod Adamusa (Kordoba), koja se dogodila 18. januara, na ukupno 46, saopštili su izvori iz španske vlade.

Od ukupnog broja žrtava, njih 28 - više od polovine - bili su iz provincije Uelva.

Patricija iz La Palme del Kondado

Nastradala Patricija je bila stanovnica mesta La Palma del Kondado. Imala je 43 godine i bila je jedna od brojnih putnika koji su tog dana putovali vozom Alvia iz Madrida, gde su polagali ispit za pomoćnika u zatvorskim ustanovama, potvrdili su za list El Pais iz opštine La Palma del Kondado.

Od nesreće je bila hospitalizovana na intenzivnoj nezi bolnice Kraljica Sofija, sa teškim problemima na plućima. Njena porodica bila je svesna ozbiljnosti njenog stanja, kako je priznala njena rođaka Sara ispred bolnice. Nadali su se čudu, kako je i sama rekla, ali do njega nije došlo.

Još jedna žrtva iz provincije Uelva

Ona je 29. žrtva železničke nesreće iz provincije Uelva. Njeno mesto, La Palma del Kondado, već je sahranilo bračni par koji je putovao u Madrid kako bi posetio svog sina.

Povređeni i dalje na bolničkom lečenju

Do petka popodne, 16 od ukupno 126 osoba koje su zbrinute nakon železničke nesreće i dalje se nalaze na bolničkom lečenju u zdravstvenim ustanovama Andaluzije. Dvoje pacijenata nalazi se u jedinicama intenzivne nege (JIN).

Andaluzijska zdravstvena služba (SAS) saopštila je da je jedna osoba otpuštena sa bolničkog lečenja, dok je jedan pacijent premešten. Od ukupno 16 hospitalizovanih, 15 su odrasle osobe, a jedno je dete.

Odložena državna komemoracija

Vlada Španije i Vlada Andaluzije dogovorile su odlaganje državne komemoracije u znak sećanja na žrtve nesreće, koja je bila planirana za subotu, 31. januar.

Odluka je doneta nakon razgovora centralne vlasti sa porodicama poginulih, uz procenu da "značajan broj njih ne bi bio u mogućnosti da prisustvuje" ceremoniji planiranoj u Uelvi.

- Postoje porodice koje ne mogu da dođu, a druge žele da prođe još malo vremena jer je nesreća još uvek vrlo sveža - naveli su izvori bliski Vladi.

Više od 4.000 ljudi na sahrani u Uelvi

U četvrtak je više od 4.000 ljudi prisustvovalo katoličkoj sahrani održanoj u Uelvi, ceremoniji kojoj su prisustvovali španski kralj i kraljica. Na skupu su bili članovi porodica i žrtve nesreće.

- Samo će nam istina pomoći da zalečimo ovu ranu - poručila je ćerka jedne od žrtava.

Sančez: "Doći ćemo do kraja"

Predsednik španske vlade Pedro Sančez, koji nije prisustvovao ceremoniji, obratio se ovog petka porodicama žrtava i obećao da će se "do kraja rasvetliti" okolnosti nesreće.