Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, doputovao je u Rusiju 30. januara, saopštio je Kremlj.

Kako prenosi list "The Moscow Times", pozivajući se na saopštenje Kremlja, vest o sastanku objavljena je tek nakon što je on već održan, a dodatni detalji nisu saopšteni.

Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali rekao je za ruske državne medije da su razgovori bili usmereni na "važna regionalna i međunarodna pitanja", kao i na "bilateralnu saradnju".

Rastuće tenzije između Irana i SAD

Laridžanijeva poseta dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsednik Donald Trampuputio je 28. januara ultimatum upozorivši da bi Vašington mogao da izvede udar na Iran ukoliko Teheran ne pristane na sporazum kojim bi se ograničio njegov nuklearni program.

Protesti i nemiri unutar Irana

Iran se poslednjih nedelja suočava i sa ozbiljnim unutrašnjim nemirima. Početkom januara širom zemlje izbili su masovni protesti tokom kojih su demonstranti zahtevali smenu vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.

Na vrhuncu protesta, Tramp je ohrabrio demonstrante da istraju, poručivši da "pomoć stiže", što je otvorilo pitanja da li se Sjedinjene Države pripremaju za vojnu akciju protiv Irana - naročito u svetlu američkih poteza u Venecueli.

Brutalno gušenje protesta i strah od eskalacije

Protesti su kasnije nasilno ugušeni od strane iranskih vlasti, a prema izveštajima, ubijeno je na hiljade ljudi.

Iako do američke vojne akcije protiv Irana za sada nije došlo, nastavak jačanja američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku ponovo je podstakao spekulacije da bi do udara ipak moglo doći.

Čvrsto savezništvo Moskve i Teherana