DEVOJKE IZ SRBIJE BILE NA EPSTAJNOVOM "MENIJU"? Jednu je ODBIO, otkriveno i zašto, novi ŠOKANTNI detalji spominju našu zemlju? (FOTO)
Prema najnovijim dokumentima iz dosijea Džefrija Epstajna, koji su sada dospeli u javnost i koji su se pojavili na društvenim mrežama, tokom 2019. godine u više prepiski na Skajpu, jedan kontakt je delio fotografije mladih žena koje su opisane uz dodatak da su "iz Srbije", nudeći ih Epstajnu.
Epstajn odbio jednu od žena iz Srbije zbog tetovaže
Zanimljivo je da je Epstajn odbio jednu od ponuđenih žena zbog tetovaže na prstu, što pruža uvid u njegove lične kriterijume pri odabiru, u kojima je koncept "čistoće" imao važnu ulogu, stoji u jednom od tvitova na platformi "Iks".
Podsetimo, američko Ministarstvo pravde objavilo je milione dosijea vezanih za slučaj Džefrija Epstajna, uključujući pornografske video snimke i slike.
Oglasio se Tod Blanš
Zamenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je javnosti da će Ministarstvo objaviti više od 3,5 miliona stranica, 2.000 video snimaka i 180.000 slika vezanih za slučaj.
Državni tužilac je rekao da dosijei objavljeni 30. januara "sadrže velike količine komercijalne pornografije i slika koje su zaplenjene sa Epstajnovih uređaja, ali koje on nije snimio".
Blanš je napomenuo da, iako nisu sve objavljene fotografije snimili Epstajn, "neke od slika izgledaju kao da su snimili gospodin Epstajn ili drugi oko njega".
Javno deljenje datoteka, slika i video zapisa vezanih za Džefrija Epstajna, koji je umro u zatvoru 2019. godine čekajući suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, trebalo je da bude objavljeno 19. decembra 2025. godine.
Zakon o transparentnosti dosijea o Epstajnu
Tramp je 19. novembra potpisao Zakon o transparentnosti dosijea o Epstajnu, kojim se od Ministarstva pravde zahteva da objavi sve svoje zapise o Epstajnu u roku od 30 dana od potpisivanja zakona. Taj rok je istekao pre više od mesec dana.
Spominju i Bil Gejtsa
Takođe se pojavila informacija o navodnoj umešanosti američkog milijardera Bil Gejtsa u celu tu priču.
Naime, navodno su se pojavila dva mejla od 18. jula 2013. godine za koje deluje kao da ih je sastavio Epstajn, ali nije jasno da li su ikada poslati Gejtsu.
Oba su poslata sa Epstajnovog mejl naloga i vraćena na isti taj nalog. Ne vidi se nijedan mejl nalog povezan sa Gejtsom i oba mejla su nepotpisana.
Jedan mejl je napisan kao pismo ostavke iz Fondacije Bil i Melinda Gejts i žali se na to što je morao da pribavlja lekove za Gejtsa"kako bi se izborio sa posledicama seksa sa ruskim devojkama".
Portparol suosnivača Majkrosofta Bila Gejtsa odgovorio je na lascivne optužbe sadržane u najnovijim fajlovima o Džefriju Epstajnu, uključujući i tvrdnju da je dobio polno prenosivu bolest, nazvavši ih "apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim".
(Kurir.rs)