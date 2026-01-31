Slušaj vest

Prema poverljivim snimcima koje je objavio Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU),Julija Timošenko je navodno izdala direktivu „Želimo da slomimo većinu“ grupi poslanika koje je, prema tvrdnjama istražitelja, finansirala kako bi potkopali vladajuću stranku Sluga naroda.

Plan je razotkriven tokom januarske racije, kada je u njenoj kancelariji pronađeno 40.000 dolara u gotovini.

Istražitelji sumnjaju da je cilj bio blokiranje rada Vrhovne rade i sprečavanje ključnih odbrambenih imenovanja.

Nakon što je puštena uz kauciju od 33 miliona grivni (više od 644.000 dolara), Timošenkova se suočava sa optužbama koje je ne predstavljaju samo kao korumpiranog funkcionera, već i kao osobu koja je aktivno radila protiv državnih institucija.

Kako je navodna šema funkcionisala

Timošenkova tvrdi da ju je u celu priču uvukao poslanik Igor Kopitin, navodeći da mu je bio potreban „veliki politički cilj“ kako bi skrenuo pažnju NABU sa sopstvenog slučaja, iako ne postoje zvanični dokazi da se protiv njega vodi postupak.

List „Ukrajinska pravda“ piše da je Kopitin aktivni kapetan Glavne obaveštajne uprave Ukrajine i blizak saradnik Kirila Budanova, bivšeg šefa obaveštajne službe, danas šefa kabineta predsednika Volodimira Zelenskog.

Prema navodima izvora, u sedištu partije Batkivščina postavljena je oprema za nadzor, a snimci navodno prikazuju Timošenkovu kako organizuje sistem mesečnih isplata od po 10.000 dolara poslanicima koji bi glasali protiv vladinih inicijativa. Komunikacija je, kako se tvrdi, vođena putem šifrovane aplikacije Signal, prenosi portal „Meduza“.

Sumnja se da je podmićivanje bilo posebno usmereno na sprečavanje kadrovskih promena u izvršnoj vlasti. Racija je izvedena iste večeri kada Vrhovna rada nije uspela da izglasa rekonstrukciju vlade, uključujući imenovanje Mihaila Fedorova za ministra odbrane. Imenovanja su odobrena tek narednog dana, navodno nakon lične intervencije Budanova.

Tri moguće teorije o poreklu novca

I dalje nije jasno odakle potiču sredstva, jer se smatra da zaplenjenih 40.000 dolara predstavlja samo manji deo ukupne sume. „Ukrajinska pravda“ navodi tri teorije koje kruže političkim krugovima u Kijevu:

Prema prvoj, Andrij Jermak, politički rival Budanova i bivši šef kabineta predsednika Zelenskog, mogao je iskoristiti Timošenkovu kako bi oslabio svoje protivnike.

Druga teorija pominje oligarha Igora Kolomojskog, koji je ironično komentarisao hapšenje rečima da je „sva drama nastala zbog 40.000 dolara“.

Treća spekuliše o ruskom finansiranju, imajući u vidu da je Timošenkova od početka rata 2022. kritikovala rastuću zavisnost Ukrajine od Zapada, iako za to ne postoje konkretni dokazi.

Ko je Julija Timošenko? Od „Gasne princeze“ do „Čelične ledi“

Ovaj slučaj predstavlja novu prekretnicu u dugoj i turbulentnoj karijeri Julije Timošenko, koja je započela još u vreme raspada SSSR-a, a uključivala i zatvorsku kaznu tokom vlasti Viktora Janukoviča.

Nekada poznata kao „Gasna princeza“ zbog uticaja u energetskom sektoru, danas nosi nadimak ukrajinska „Čelična ledi“.

Za razliku od ranijih, često politički obojenih procesa, ova istraga se opisuje kao pravno jasna i dobro dokumentovana.