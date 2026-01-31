Slušaj vest

Novoobjavljeni dosijei osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna uključuju tri fotografije koje izgleda prikazuju Endrua Mauntbatena-Vindzora na sve četiri iznad žene koja leži na podu.

Endru je rođen kao britanski princ, ali je nakon niza kontroverzi, uključujući prijateljstvo sa Džefrijem Epstajnom, izgubio vojnu titulu, pokroviteljstva i pravo na oslovljavanje sa "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo".

Fotografije su neobjašnjene, bez datuma i nema naznaka da je počinjeno bilo kakvo nezakonito delo.

Na dve fotografije, muškarac na slici izgleda kao da dodiruje ženin stomak, dok ga treća prikazuje kako gleda direktno u kameru.

U saopštenju objavljenom 17. oktobra 2025. godine, Endru je ponovio da „žestoko“ poriče optužbe protiv sebe.

"Uskoro ćemo se opet malo poigrati"

Mejl poslat 28. februara 2011. godine pokazuje da je Endru Džefriju Epstajnu napisao da ostanu u bliskom kontaktu. U nastavku poruke dodao je: "Uskoro ćemo se opet malo poigrati".

Epstajn se zahvalio princu Endruu preko posrednika: "Bio je pravi princ“

Deo najnovije tranše objavljenih Epstajnovih dosijea takođe uključuje veoma kratke dokumente, uključujući imejl koji je Džefri Epstajn poslao Sari Ferguson, nadimku „ferg“, uveče 8. jula 2009.

U kratkoj poruci, Epstajn je napisao: „Zahvalite Endruu, bio je pravi princ.“

Poruka se čini da se odnosi na princa Endrua, ali nije jasno na čemu mu Epstajn zahvaljuje ili zašto je zamolio Fergusona da prenese poruku u njegovo ime.

U intervjuu za „Ivning Standard“ 7. marta 2011. godine, Ferguson se izvinio što je prihvatio 15.000 funti od Epštajna, što je oko 17.500 evra.

„Nikada više ne bih imao ništa sa Džefrijem Epstajnom. Gnušam se pedofilije i bilo kakve vrste seksualnog zlostavljanja dece. Bila je to ogromna greška u proceni“, rekao je Ferguson.

Donald Tramp je pomenut više stotina puta u najnovijim dosijeima

Američki predsednik Donald Tramp se pominje više stotina puta u novoobjavljenim dokumentima, prema veb stranici Ministarstva pravde.

Među novim dokumentima je i lista koju je FBI sastavio prošle godine, a sadrži optužbe protiv Trampa koje su pozivali pozivaoci njihove nacionalne telefonske linije Centra za operacije u slučaju pretnji. Mnoge od njih izgleda da su zasnovane na neproverenim dojavama koje je agencija primila i date su bez potkrepljujućih dokaza.

Oko 200.000 stranica je redigovano

Ministarstvo pravde SAD objasnilo je Kongresu kako je pregledalo Epštajnov dosije, navodeći da je oko 200.000 stranica redigovano ili zadržano zbog privilegija.

U pismu zamenika državnog tužioca Tod Blanša, ministarstvo je saopštilo da još uvek pokušava da dobije dodatne dokumente, uključujući materijale velike porote iz Južnog okruga Njujorka, koji će biti objavljeni kasnije.

Ministarstvo je takođe naglasilo da će u roku od 15 dana podneti zvanični izveštaj sa spiskom svih državnih zvaničnika i političkih ličnosti u dosijeima, kao i rezimeom redakcija. Iako je prošlo više od mesec dana od roka za objavljivanje, ministarstvo očekuje da će uskoro završiti obradu miliona dokumenata.

Zakon o transparentnosti zapisa o Epstajnu, koji je Kongres usvojio u novembru, postavio je rok za objavljivanje 30 dana, a predsednik Tramp je potpisao zakon 19. decembra.

Devojke iz Srbije pominju se u dokumentima

Prema najnovijim dokumentima iz dosijea Džefrija Epstajna, tokom 2019. godine u više prepiski na Skajpu, jedan kontakt je delio fotografije mladih žena koje su opisane uz dodatak da su "iz Srbije", nudeći ih Epstajnu. Više o tome možete pročitati OVDE.

Spominju i Bila Gejtsa

Takođe se pojavila informacija o navodnoj umešanosti američkog milijardera Bil Gejtsa u celu tu priču.