Francuska televizijska stanica BFMTV objavila je šokantne audio snimke poziva upućenih švajcarskim službama za hitne slučajeve tokom smrtonosnog požara u baru „Le Konstelašn“ u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.

U tragediji koja se dogodila u novogodišnjoj noći poginulo je 40 ljudi. Audio snimci otkrivaju razmere katastrofe i očaj žrtava zarobljenih u plamenu, javlja BFMTV.

Skoro mesec dana nakon požara, objavljeni snimci svedoče o haosu koji je vladao te noći. Za sat i po, centar za hitne službe na broju 144 primio je ukupno 171 poziv. Prvi su snimljeni oko 1 sat ujutru, a čuju se glasovi pozivalaca u panici.

„Gori, ima povređenih“

„Molim vas, dođite, vanredno je u „Konstelašnu“, čuje se prvi poziv dok se u pozadini čuju vriskovi.

„Molim vas, „Le Konstelašn“ u Kran Montani! Gospođo, gori, ima povređenih“, uzviknula je druga osoba u potpunom očaju.

„Morate poslati pomoć, previše je povređenih!“, vikala je u telefon.

Pozivi su se nastavili do 3 sata ujutru. U šoku, mnogi su pokušavali da opišu dramu koju su doživljavali, često u isprekidanim rečenicama punim užasa.

„Mislio sam da su mi prijatelji poginuli unutra“

„Jedva sam uspeo da izađem živ iz Konstelacije. Mislim da sam izgoreo. Čitava Konstelacija je izgorela“, rekao je jedan svedok. „Mislim da su mi prijatelji ostali unutra... Mnogo ljudi je skoro poginulo, gospođo, pozovite hitnu pomoć.“

Nakon masovnih izveštaja, prve službe hitne pomoći stigle su na lice mesta i suočile se sa izuzetno teškom situacijom. „Na mestu sam požara u Kran-Montani“, javio je jedan od prvih spasilaca, dajući početnu procenu profesionalnim, ali zadihanim tonom: „Početna procena: troje ozbiljno izgorelo.“

Aktiviran plan za vanredne situacije

Tokom noći, pozivi su omogućili kontrolnom centru da koordinira operacije između spasilaca na terenu i bolnica. Operator sa broja 144 pozvao je dežurnog lekara da ga obavesti o situaciji.

„Zovem da vas upozorim, imali smo eksploziju... Imamo četiri mrtva i najmanje trideset povređenih.“

„Aktiviramo plan za katastrofe“, odgovorio je lekar bez oklevanja.

U međuvremenu, pozivi svedoka i žrtava postajali su sve intenzivniji. Malo po malo, svi prisutni su postajali svesni razmera požara i broja teško povređenih. „Pošaljite helikoptere! Hitna pomoć je već ovde, ali nam treba još“, zahtevao je jedan svedok. „Ljudi umiru. Ostali su bez kože, bez ičega.“

Očaj porodica

Užas ovih poziva mešao se sa pozivima porodica koje su, čuvši za tragediju, očajnički tragale za svojim voljenima. „Bio je požar. Naša ćerka je bila tamo, nemamo vesti o njoj“, rekao je jedan otac. Na drugom kraju linije, operaterka je bila bespomoćna. „Ne mogu vam reći gde je vaša ćerka ili da li je bila tamo“, mirno je odgovorila.

„Koliko je ljudi umešano?“, upitao je otac. „Oko stotinu... Žao mi je, nemam više informacija za vas“, odgovorila je.

Istraga ima za cilj utvrđivanje krivične odgovornosti za smrt 40 ljudi. Među četvoricom optuženih su vlasnik objekta, menadžer bara, električar koji je izvodio instalaterske radove i opštinski inspektor zadužen za bezbednosne provere.

Oni se terete za ubistvo iz nehata i kršenje bezbednosnih propisa, jer su preliminarni nalazi pokazali da bar nije imao odgovarajuće sisteme za protivpožarni alarm niti prohodne izlaze za slučaj opasnosti.

