MASOVNI NESTANAK STRUJE ŠIROM UKRAJINE, A NAPOLJU ARKTIČKA ZIMA: Hitan prekid snabdevanja u Kijevu i još četiri grada, nema vode, obustavljen i rad metroa!
Uprkos glasinama o pauzi u napadima na infrastrukturu, Ukrajinase sada suočava sa nestankom struje i grejanja dok arktički front obuhvata zemlju. Više regiona Ukrajine iznenada je ostalo bez struje u 12:00 sati 30. januara.
Više izvora među lokalnim vlastima i energetskim kompanijama potvrdilo je za "Kijev post" da su Kijev, Černigov, Harkov, Žitomir i Odesa bez električne energije.
Elektroenergetska mreža je preopterećena zbog ekstremno niskih temperatura (do -15°C). Ovo preopterećenje je posebno ozbiljno nakon što je sistem bio ozbiljno oštećen prethodnim raketnim napadima Rusije.
Ministar energetike Ukrajine, Denis Šmihalje izvestio o "kaskadnom gašenju" u ukrajinskoj elektroenergetskoj mreži u jutarnjim časovima 31. januara, što je poremetilo dalekovode između Rumunije i Moldavije, kao i između zapadne i centralne Ukrajine.
Hitna isključenja struje u Kijevu i okolini
Najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini, DTEK, izvestila je o hitnim isključenjima struje u Kijevu i okolini zbog štete koju je Rusijananela tekućim napadom na kritičnu infrastrukturu.
Privremena obustava rada metroa i prekid vodosnabdevanja
Kijevska vojna uprava je u 11 časova po lokalnom vremenu izvestila da je metro privremeno obustavljen zbog nestanka struje iz eksternih elektrocentara.
Kompanija za vodosnabdevanje Kijevvodokanal saopštila je 31. januara da je isporuka vode u Kijevu prekinuta zbog kvara u elektroenergetskom sistemu.
Sistematski kvar u energetskom sistemu
Sistemski kvar u energetskom sistemu doveo je do širokih nestanaka struje širom Ukrajine, ali razlozi za sada nisu jasni, navode izvori iz energetske kompanije i Kabineta ministara za ukrajinski medij "Ekonomična pravda".
Rad na obnavljanju vodosnabdevanja
Kijevvodokanal je saopštio da njegovi stručnjaci zajedno sa energetskim stručnjacima rade na što bržem obnavljanju vodosnabdevanja za stanovnike glavnog grada.
- O daljim informacijama o situaciji i vremenu vraćanja usluga bićete naknadno izveštavani - navodi se u saopštenju Kijevvodokanala.
