Sa ukrajinskog ratišta dolaze neobični snimci koji prikazuju rusku vojsku kako se neuspešno pokušava prilagoditi zimskim uslovima.

Ukrajinske snage objavile su video materijal na kojem se vidi eliminacija ruskih boraca obučeni u bela kamuflažna odela, koja su zbog svog specifičnog izgleda dobila nadimak „Pingvin“.

Na snimcima su jasno prikazani pokušaji ruskih vojnika da se uklapaju u snežnu okolinu, ali odela su izazvala suprotan efekat, postavši gotovo idealna meta za ukrajinske vojnike.

Pokušaj prilagođavanja

Prema navodima ukrajinskih vojnih izvora i pisanju lista Ukrajinska pravda, pripadnici 120. brigade Teritorijalne odbrane Ukrajine u poslednjim danima neutralisali su najmanje dva ruska vojnika koji su nosili ovu eksperimentalnu opremu.

Borbe su se vodile na snežnim terenima, gde su ruske snage navodno testirale novu kamuflažu u stvarnim borbenim uslovima. Namera je bila smanjenje vidljivosti vojnika na snegu, razbijanjem ljudske siluete, ali zbog specifičnog dizajna odela, to je postiglo potpuno suprotan rezultat.

Kamuflaža koja postaje meta

Iako su odela osmišljena sa ciljem da vojnici budu manje uočljivi na snežnim površinama, u praksi su postigla upravo suprotan efekat.

Ukrajinski vojnici tvrde da su glomazna odela i nespretno kretanje nosilaca samo isticali njihove figure na otvorenom terenu, naročito na ravnicama gde su takve figure odmah postale prepoznatljive.

Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS, AP/Russian Defense Ministry Press Service

Na snimcima se može videti ruski vojnik u širokom, belom odelu, koji se nespretno spotiče i biva uočen pre nego što je eliminisan pomoću drona.

Ova kamuflaža više je ličila na kostim nego na ozbiljnu vojnu opremu, sa preterano širokim ramenima i kapuljačom koja je podsećala na kljun, čineći vojnike lako uočljivim.

Improvizacija i loš dizajn

Ukrajinske vojni izvori ističu da su odela ruskim vojnicima pružila minimalnu zaštitu i zapravo ih pretvorila u lake mete. Ovaj slučaj je podsetnik na prethodne neuspele pokušaje ruske vojske da uvede novu, nedovoljno testiranu opremu u borbu.

Takvi eksperimenti često služe kao pokusni subjekti za vojnike, što dovodi do ozbiljnih posledica na bojištima. Podseća to i na incident iz proleća 2025. godine, kada su ruski vojnici korišćeni sa takozvanim „plaštevima nevidljivosti“, koja su trebala da ih zaštite od termalnih kamera, ali su zapravo još više povećala njihovu uočljivost.