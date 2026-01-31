Slušaj vest

Novoobjavljena dokumenta američkog Ministarstva pravde pokazuju da je Ilon Mask imao obimniju i prisniju komunikaciju sa finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom nego što je to ranije bilo poznato javnosti.

Imejl prepiska ukazuje na to da su Mask i Epstajn tokom 2012. i 2013. godine planirali da izvršni direktor Tesle poseti Epstajnovo ostrvo.

Planovi za posetu ostrvu "Little St. James"

Dokumenta sadrže prepisku iz 2012. i 2013. godine u kojoj Mask i Epstajn pokušavaju da usklade termine za putovanje na ostrvo "Little St.James". Nijedan od tih planova, prema dostupnim informacijama, nije realizovan zbog logističkih problema.

- Biću u oblasti Britanskih Devičanskih Ostrva/Sent Barta tokom praznika. Da li postoji dobar trenutak za posetu? - napisao je Mask 13. decembra 2013. godine.

- Bilo koji dan od 1. do 8., možemo se prilagoditi. Uvek ima mesta za tebe - odgovorio je Epstajn.

Mask je potom slao mejlove sa detaljima svog rasporeda, a kao datum posete određen je 2. januar. Međutim, prepiska se završava porukom u kojoj Epstajn navodi da mora da ostane u Njujorku i izražava žaljenje što se ne mogu videti.

- Loše vesti, nažalost, moj raspored me zadržava u Njujorku. Zaista sam se radovao da konačno provedemo neko vreme zajedno, čisto radi zabave i jako sam razočaran. Nadam se da ćemo uskoro moći da zakažemo drugi termin - napisao je Epstajn.

Prepiska iz 2012. godine - helikopter, zabave i Sent Bart

U novembru 2012. godine Epstajn je poslao Masku imejl pitajući: "Koliko vas dolazi helikopterom na ostrvo?"

- Verovatno samo Talula i ja. Koji dan ili noć je najluđa žurka na tvom ostrvu? - odgovorio je Mask, očigledno misleći na svoju bivšu suprugu Talulu Rajli.

Mask je 25. decembra odgovorio na još jedan Epstajnov mejl u kojem ga je ovaj ohrabrivao da dođe i nudio mu korišćenje helikoptera.

- Da li planiraš neke žurke? Radio sam ove godine do ivice razuma i kada moja deca odu kući posle Božića, stvarno želim da se bacim na žurke u Sent Bartu ili negde drugde. Poziv cenim, ali mirno ostrvsko iskustvo je suprotno onome što tražim - napisao je Mask.

- Razumem, videćemo se na Sent Bartu. Odnos ljudi na mom ostrvu mogao bi Taluli da bude neprijatan - odgovorio je Epstajn.

- Odnos nije problem za Talulu - uzvratio je Mask.

Dana 2. januara 2013. godine, Mask je poslao mejl u kojem sugeriše da se poseta ipak neće dogoditi: "Logistika ovog puta ne funkcioniše."

Kontradikcija sa Maskovim ranijim izjavama

Mask je ranije oštro kritikovao osobe povezane sa Epstajnom, ali novoobjavljeni mejlovi deluju u suprotnosti sa njegovim dugogodišnjim negiranjem bilo kakvih veza.

U intervjuu za Vanity Fair 2019. godine rekao je da je Epstajn "očigledno jeziv tip" i tvrdio da je Epstajn "više puta pokušavao da ga nagovori da poseti ostrvo", ali da je on to odbio.

Prepiska potiče iz perioda nakon što je Epstajn 2008. godine osuđen na Floridi zbog podvođenja maloletnice. Epstajn je kasnije uhapšen 2019. godine po federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Ručak u Spejs Iksu i dodatni kontakti

Jedan od mejlova pokazuje da je dugogodišnja Epstajnova asistentkinjaLesli Grofnavodno planirala ručak Epstajna i Maska u Spejs Iksu 2013. godine.

- Ilon Mask zahvaljuje na pozivu na Ranč, ali ima obaveze. Ručak u ponedeljak, 25. februara u 13 časova u Spejs Iksu je potvrđen - navodi se u poruci. Nije jasno da li je ručak održan niti da li je Mask prisustvovao.

Druga razmena poruka iz marta 2013. godine pokazuje da su Mask i Epstajn razmenjivali mejlove nakon što mu je Epstajn čestitao lansiranje Spejs Iks rakete.

Reakcije, demantiji i politički pritisci

Predstavnik Ilona Maska i njegove kompanije za veštačku inteligenciju xAI nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Novoobjavljeni imejlovi deo su paketa od oko tri miliona dokumenata koje je Ministarstvo pravde objavilo u petak. Epstajn, koji je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine, godinama je bio predmet spekulacija zbog svojih veza sa globalnom političkom i poslovnom elitom.

Mask se i ranije suočavao sa pritiscima da objasni potencijalne veze sa Epstajnom, uključujući i slučaj kada je u ranijim dokumentima Ministarstva pravde pomenuto njegovo ime.

Prošle godine, demokrate u Predstavničkom domu objavile su Epstajnov dnevni raspored iz 2014. godine, u kojem stoji i jedna zabeleška.

- Podsetnik: Ilon Mask na ostrvu 6. decembra (da li se ovo još dešava?).

Mask je tada negirao da je ikada planirao posetu.

- Ovo je laž - napisao je Mask u objavi na mreži Iks.

Maksvel, Tramp i Gejts

Mask je takođe negirao da poznaje Gislejn Maksvel, Epstajnovu dugogodišnju saradnicu, tvrdeći da je fotografija na kojoj se zajedno pojavljuju nastala jer je "upala u kadar" na jednoj zabavi Vanity Faira.

Naveo je i da je jednom posetio Epstajnov stan na Menhetnu "na oko 30 minuta" sa bivšom suprugom Talulom Rajli, u okviru istraživanja za knjigu koju je ona pisala.

Iako negira ličnu povezanost sa Epstajnom, Mask je koristio njegovo ime kako bi napadao druge. Tokom javnog sukoba sa Donaldom Trampom prošle godine tvrdio je da se Trampovo ime nalazi u Epstajnovim dokumentima, ali je kasnije obrisao te objave.

U maju je okrivio i Bila Gejtsa zbog njegovih veza sa Epstajnom, nakon što je osnivač Majkrosofta kritikovao smanjenje humanitarne pomoći.

- Ko je Bil Gejts da komentariše dobrobit dece, s obzirom na to da je posećivao Džefrija Epstajna? - rekao je Mask.

Oglasio se Mask na Iksu

- Niko se nije snažnije od mene zalagao za objavljivanje Epstajnovih dokumenata i drago mi je što se to konačno dogodilo. Imao sam vrlo malo prepiske sa Epstajnom i odbio sam ponovljene pozive da posetim njegovo ostrvo ili da letim njegovim "Lolita ekspresom", ali sam bio svestan da bi deo imejl prepiske s njim mogao biti pogrešno protumačen i iskorišćen od strane kritičara kako bi se okaljalo moje ime. To me ne brine, ali ono što me zaista zanima jeste da se makar pokuša procesuiranje onih koji su sa Epstajnom počinili teška krivična dela, naročito kada je reč o monstruoznoj eksploataciji maloletnih devojčica - napisao je Mask.