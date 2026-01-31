Slušaj vest

Iranska državna televizija javlja da su četiri osobe poginule, a peta povređena u eksplozijama najverovatnije „povezanim sa curenjem gasa“ u stambenoj zgradi u gradu Bandar Abas u Iranu.

Eksplozija se dogodila u subotu u južnoj iranskoj luci Bandar Abas, preneli su iranski mediji, ne navodeći uzrok detonacije.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim saopštila je da su tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama, prema kojima je u eksploziji bio meta komandant mornarice Revolucionarne garde, „potpuno netačne“, prenosi britanski Independent.

Iranski mediji navode da se eksplozija istražuje, ali za sada nisu izneli dodatne informacije. Iranske vlasti nisu odmah bile dostupne za komentar.

Luka Bandar Abas nalazi se na Ormuskom moreuzu, ključnom pomorskom prolazu između Irana i Omana, kroz koji prolazi oko petine svetske nafte koja se transportuje morskim putem.

Državna televizija je saopštila da se eksplozija dogodila u osmospratnoj zgradi, „uništivši dva sprata, nekoliko vozila i prodavnice“ u oblasti bulevara Moalem u gradu.