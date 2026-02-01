Slušaj vest

U više odvojenih oružanih obračuna pakistanskih snaga bezbednosti i pobunjenika poginulo je najmanje 10 pripadnika obezbeđenja i 37 militanata, saopštile su vlasti. 

Napadači su izveli desetak koordinisanih napada u više mesta na jugu Pakistana, na zatvore, policijske stanice i paravojne baze. 

Ministar unutrašnjih poslova Pakistana Mohsin Nakvi saopštio je da je ubijeno 10 vojnika i policajaca, a onda ih pohvalio za likvidaciju 37 pobunjenika.

On tvrdi da je napade izvela grupa "Fitna al-Hindustan", zabranjena Oslobodilačka vojska Baludža (BLA) koju podržava Indija, kao i druge separatističke jedinice.

Portparol Balučistana Šahid Rind rekao je da je da su optužbe za napad stvar sujete.

Vojska Pakistana je u poslednjih nekoliko dana izvršila racije u nekoliko skrovišta pobunjenika na jugozapadu zemlje i ubila 41 militanta. 

Nekoliko policajaca je poginulo u napadu ručnom bombom, a Vlada je proglasila vanrednu situaciju u pogođenim područjima. 

Pobunjenici su upali i u zatvor u okrugu Mastung i oslobodili više od 30 zatvorenika, saopštila je policija.

BLA, koja je okrivljena za napad, zabranjena je u Pakistanu, a u Sjedinjenim Američkim Državama označena je kao teroristička organizacija.

Grupa stoji iza brojnih napada u poslednjih nekoliko godina, a Pakistan tvrdi da uživa podršku Indije, što Nju Delhi negira.

Separatističke grupe iz Balučistana sarađuju sa pakistanskim i avganistanskim talibanima, a oni su pojačali napade na snage bezbednosti u poslednjih nekoliko meseci.

Balučistan je dugo bio poprište pobune separatističkih grupa koje traže nezavisnost od centralne Vlade u Islamabadu.

(Kurir.rs/Beta)

