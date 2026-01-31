Slušaj vest

Tajpej je u četvrtak uspešno sproveo prva podvodna testiranja svoje prve podmornice razvijene u domaćim brodogradilištima. Reč je o ključnoj fazi strateškog projekta čiji je "cilj jačanje odvraćanja kineske ratne mornarice i zaštita vitalnih pomorskih puteva u slučaju oružanog sukoba", prenosi agencija Rojters.

Program podmornica kao stub vojne modernizacije

Vlasti u Tajpeju postavile su program izgradnje sopstvenih podmornica kao temelj ambiciozne modernizacije oružanih snaga. Tajvan, koji Kina smatra neotuđivim delom svoje teritorije, prinuđen je na ubrzano naoružavanje jer Peking gotovo svakodnevno izvodi vojne manevre kako bi potvrdio svoj suverenitet nad ostrvom.

Projekat se oslanjao na stručna znanja i napredne tehnologije iz više država, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, što se smatra značajnim diplomatskim i tehnološkim uspehom za Tajpej.

Podmornica "Narval" završila prve manevre

Korporacija CSBC, koja predvodi konzorcijum zadužen za izgradnju planirane flote od osam podmornica, potvrdila je u zvaničnom saopštenju da je prva podmornica u seriji, nazvana Narval, uspešno izvela prve manevre ispod površine mora.

Navodi se da je plovilo prošlo "testove navigacije u plitkom zaronu".

- Podmornice predstavljaju ključnu stratešku sposobnost sa izuzetnom moći odvraćanja - poručili su iz uprave CSBC-a nakon testiranja sprovedenih u akvatorijumu južne tajvanske luke Kaohsiung.

Kašnjenja, politički pritisci i planovi do 2027. godine

Isporuka podmornice "Narval" ratnoj mornarici prvobitno je bila planirana za 2024. godinu, čime bi se pridružila dvema operativnim podmornicama koje je Tajpej kupio od Holandije još tokom 1980-ih godina. Međutim, ceo proces je usporen zbog brojnih odlaganja.

Iz CSBC-a su naveli da su se od samog početka suočavali s izazovima uzrokovanim složenim međunarodnim okruženjem i pritiscima kineskih komunističkih vlasti. Prema odbrambenim planovima, Tajpej do 2027. godine želi da ima najmanje dve operativne podmornice domaće proizvodnje, uz mogućnost da kasniji modeli budu opremljeni i ofanzivnim raketnim sistemima.

1/8 Vidi galeriju Velike kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

Cena i naoružanje nove podmornice

Prva podmornica u seriji koštala je 49,36 milijardi tajvanskih dolara (oko 1,58 milijardi američkih dolara). Opremljena je borbenim sistemom kompanije Lokid Martin, kao i teškim torpedima Mark 48 američke proizvodnje.

Asimetrično ratovanje kao odgovor na kinesku nadmoć

S obzirom na to da su snage sa odmetnutog ostrva brojčano i tehnički znatno slabije od kineskih - koje raspolažu sa tri operativna nosača aviona, flotom podmornica sa balističkim projektilima i razvijaju stelt borbene avione - Tajpej se fokusira na koncept asimetričnog ratovanja.

Ovaj pristup podrazumeva upotrebu mobilnih i visoko pokretnih sistema, poput dronova, podmornica i raketnih sistema na pokretnim platformama, kako bi se neutralisala vojna nadmoć protivnika.

U tom kontekstu, Lai Čing Te, jedan od predstavnika ostrva, je u novembru 2025. godine najavio dodatna ulaganja od 40 milijardi dolara u budžet za odbranu.