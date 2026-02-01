Slušaj vest

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da su američki, izraelski i evropski lideri iskoristili ekonomske probleme Irana, podstakli nemire i pružili ljudima sredstva da "razdvoje naciju" u nedavnim protestima.

"Američki, izraelski i evropski lideri pokušali su da provociraju, stvore podele i obezbede resurse, uvlačeći neke nevine ljude u ovaj pokret", naveo je Pezeškijan u govoru koji je prenela državna televizija, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp je više puta izrazio podršku demonstrantima i rekao da su SAD spremne da reaguju ako Iran nastavi da ubija demonstrante. Američki zvaničnici su rekli da Donald Tramp razmatra svoje opcije, ali da nije odlučio da li će napasti Iran.

Pezeškijan je rekao da su Tramp, premijer Izraela Benjamin Netanjahu i vrhovni zvaničnici više evropskih zemalja "koristili naše probleme, provocirali i pokušavali – i još uvek pokušavaju – da fragmentiraju društvo".

"Izveli su ih na ulice i želeli su, kako su rekli, da rastrgnu ovu zemlju, da poseju sukob i mržnju među ljudima i stvore podele", rekao je on.

Regionalni saveznici, uključujući Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i Saudijsku Arabiju, ulažu diplomatske napore kako bi sprečili vojni sukob Vašingtona i Teherana, a SAD zahtevaju od Irana da obuzda svoj raketni program ako dve zemlje žele da nastave razgovore, što je iranska strana odbacila.

Arakči je u utorak u Turskoj izjavio da rakete nikada neće biti predmet bilo kakvih pregovora.

On je dodao da je Teheran spreman ili za pregovore ili za ratovanje, kao i da se angažuje sa regionalnim zemljama kako bi se promovisali stabilnost i mir.

"Promena režima je potpuna fantazija. Neki su naseli na ovu iluziju. Naš sistem je toliko duboko ukorenjen i čvrsto uspostavljen da dolasci i odlasci pojedinaca ne prave nikakvu razliku", rekao je Arakči za turski CNN.

Demonstracije su u više delova Irana počele 28. decembra zbog ekonomske krize i visoke inflacije, da bi se ugušile nakon obračuna vlasti sa građanima, u kojima je, prema američkoj agenciji za ljudska prava HRANA, poginulo 6.563 ljudi.

Arakči tvrdi da je ubijeno 3.100 ljudi, uključujući 2.000 pripadnika snaga bezbednosti.