Slušaj vest

Jak zemljotres, jačine 5,3 stepeni po Rihteru pogodio je danas centralni deo Islanda. Ovo je potvrdio Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio u 12:54 sati po lokalnom vremenu. Nakon prvog, usledio je drugi slabiji potres od 3 stepena po Rihteru.

Island je ostrvo u severnom Atlantikukoje je poznato po jakim seizmičkim aktivnostima i na njemu se nalaze brojni aktivni vulkani čija aktivacija često dovodi do podrhtavanja tla, pa i zemljotresa. Zbog toga Island nosi ime "Zemlja vatre i leda".

(Kurir.rs)

