Premeštanje tehnike i jačanje snaga na severozapadu rusije

Rusijaponovo aktivira dugo zapušteni vojni garnizon u gradu Petrozavodsku, u blizini granice sa Finskom, kako bi pripremila lokaciju za smeštaj novoformiranog 44. armijskog korpusa.

Pojačana vojna aktivnost nakon ulaska Finske u NATO

Prema finskom javnom servisu Yle, satelitski snimci pokazuju intenzivno raščišćavanje terena i dolazak vojne opreme na lokaciju koja je tokom 2000-ih bila uglavnom neaktivna. Odluka o obnovi garnizona u Petrozavodsku usledila je nakon što je Finska 2023. godine pristupila NATO-u.

Finski vojni analitičari smatraju da će baza služiti kao strateško središte za 44. armijski korpus, koji bi mogao da broji i do 15.000 vojnika i oficira.

Rusko vojno prisustvo u Kareliji i vazdušna baza Besovec

Trenutno se u ruskoj Republici Kareliji nalazi oko 2.500 do 3.000 ruskih vojnika, od kojih većinu čine pripadnici Vazdušno-kosmičkih snaga. U obližnjoj vazduhoplovnoj bazi Besovec stacionirano je oko 80 borbenih aviona, uključujući savremene Su-35S, ali i starije modele Su-27.

Region takođe raspolaže sa nekoliko hiljada oklopnih vozila, kamiona i artiljerijskih sistema iz sovjetskog perioda koji se nalaze u skladištima.

Obnova poligona i nova infrastruktura

Širenje vojnog kompleksa u Petrozavodsku obuhvata i ponovno aktiviranje poligona Ribka. Satelitski snimci koje je analizirao Yle pokazuju izgradnju novih kasarni, gomilanje vojne tehnike i razvoj logističke infrastrukture.

U okviru garnizona biće stacioniran i radio-tehnički puk, zadužen za upravljanje sa oko deset radarskih stanica.

Novi vojni grad i u Murmanskoj oblasti

Pored aktivnosti u Kareliji, Rusija gradi i novo vojno naselje u Kandalakši, u Murmanskoj oblasti. Planovi uključuju izgradnju više velikih objekata za potrebe nove artiljerijsko-inženjerijske brigade, koja bi trebalo da dovede dodatnih oko 2.000 vojnika na Kolsko poluostrvo, na manje od 150 kilometara od finske granice.

Regionalne vlasti potvrdile su da ove projekte direktno podržava Kremlj. Prema portalu "Karjelinform", lider ruske Republike Karelije Artur Parfenčikov izjavio je da će dolazak vojske privući mlade porodice i doprineti širem civilnom razvoju regiona.

"Patriotska obaveza" i veza sa ratom u Ukrajini

Gradonačelnikov kabinet u Petrozavodsku opisao je širenje garnizona kao "patriotsku obavezu" u skladu sa nacionalnim bezbednosnim prioritetima. Ipak, uprkos jačanju vojnog prisustva blizu finske granice, veći deo 44. armijskog korpusa i dalje je angažovan u ratu u Ukrajini.

Prema Yleu, deo novoformiranih kopnenih jedinica i dalje je raspoređen u Harkovskoj oblasti, dok Petrozavodsk služi kao logistička i pripremna baza za buduća premeštanja snaga.

Premeštanje tehnike i jačanje snaga na severozapadu

Yle takođe navodi da su tokom jeseni 2025. godine velike količine vojne opreme prebačene iz garnizona Luga, južno od Karelije, na ratišta u Ukrajini.

Motorizovana pešadijska brigada iz Luge navodno je proširena u punu diviziju, čime je njen sastav povećan na 8.000 do 10.000 vojnika.