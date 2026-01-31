Slušaj vest

Austrijski kancelar Kristijan Štoker izjavio je u petak da postoji mogućnost raspisivanja referenduma na kojem bi građani odlučivali o budućem modelu vojne obaveze u Austriji.

Kako je naveo na novogodišnjem skupu svoje stranke, na referendumu bi se glasalo o vojnoj obavezi, a odluka građana imala bi pravno obavezujući karakter.

Njegovi koalicioni partneri – Socijaldemokratska partija Austrije (SPO) i liberalna stranka NEOS – reagovali su sa iznenađeno na ovu inicijativu. Iz SPO-a su istakli da se o toj temi još uvek vode interne rasprave unutar vlade.

– Potrebno je najpre analizirati unutar kabineta da li referendum na saveznom nivou o ovom pitanju ima smisla – poručili su socijaldemokrati.

Austrijska vojska Foto: Shutterstock, Profimedia, AP, Profimedia

Produženje vojnog roka 

NEOS je saopštio da je prvobitni plan bio da se rezultati stručne analize razmatraju u parlamentu. Naime, ekspertska komisija, formirana na inicijativu vlade, nedavno je sprovela studiju u kojoj se predlaže produženje vojnog roka sa sadašnjih šest na osam meseci, uz dodatna dva meseca rezervnih vežbi.

U Austriji, koja nije članica NATO-a, poslednjih meseci intenzivno se vodi rasprava o sposobnosti zemlje da odgovori na eventualne bezbednosne pretnje, pri čemu se u javnosti često ukazuje na slabosti oružanih snaga.

Obavezno služenje vojnog roka u Austriji važi za sve muškarce i trenutno traje šest meseci, dok civilna služba, kao alternativa, traje devet meseci.

