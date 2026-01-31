Slušaj vest

Bivši slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak izjavio je da se povlači sa funkcije savetnika premijera Slovačke Roberta Fica, nakon što je u javnost dospela njegova prepiska sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, preneli su slovački mediji.

Robert Fico je u subotu popodne objavio da će prihvatiti njegovu ponudu da ode.

- Miro se još jednom pokazao kao odličan diplomata i prihvatam njegovu ponudu da prekinemo našu saradnju, iako svi, ne samo ja, gubimo neverovatan izvor iskustva u diplomatiji i spoljnoj politici - rekao je slovački premijer Fico, koji je i predsednik stranke Smer.

Lajčakov odlazak dolazi nakon objavljivanja njegove komunikacije sa američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Pritisak da Lajčak ode porastao je nakon što je Ministarstvo pravde SAD u petak objavilo još dokumenata iz istrage protiv Epstajna, uključujući brojne poruke Lajčaka, koji se takođe dopisivao sa Epštajnom o „devojkama“.

- Pozdrav iz Kijeva! Samo želim da potvrdim da su devojke ovde.

- Igra kao i uvek - napisao je slovački diplomata i tadašnji šef diplomatije Lajčak Epštajnu u oktobru 2018. godine.

Lajčak je rekao da nije uradio ništa ilegalno ili neetično, i da snosi političke troškove za nešto što nije povezano sa njegovim odlukama.