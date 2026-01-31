LAJČAK PODNEO OSTAVKU NAKON OBJAVLJIVANJA PREPISKE SA EPSTAJNOM: Šok u Slovačkoj, oglasio se Fico!
Bivši slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak izjavio je da se povlači sa funkcije savetnika premijera Slovačke Roberta Fica, nakon što je u javnost dospela njegova prepiska sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, preneli su slovački mediji.
Robert Fico je u subotu popodne objavio da će prihvatiti njegovu ponudu da ode.
- Miro se još jednom pokazao kao odličan diplomata i prihvatam njegovu ponudu da prekinemo našu saradnju, iako svi, ne samo ja, gubimo neverovatan izvor iskustva u diplomatiji i spoljnoj politici - rekao je slovački premijer Fico, koji je i predsednik stranke Smer.
Lajčakov odlazak dolazi nakon objavljivanja njegove komunikacije sa američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.
Pritisak da Lajčak ode porastao je nakon što je Ministarstvo pravde SAD u petak objavilo još dokumenata iz istrage protiv Epstajna, uključujući brojne poruke Lajčaka, koji se takođe dopisivao sa Epštajnom o „devojkama“.
- Pozdrav iz Kijeva! Samo želim da potvrdim da su devojke ovde.
- Igra kao i uvek - napisao je slovački diplomata i tadašnji šef diplomatije Lajčak Epštajnu u oktobru 2018. godine.
Lajčak je rekao da nije uradio ništa ilegalno ili neetično, i da snosi političke troškove za nešto što nije povezano sa njegovim odlukama.
Tvrdi da mu nikada nisu ponuđene seksualne usluge i da nikada nije učestvovao ni u jednoj. Prema njegovim rečima, nije im bio svedok niti je imao bilo kakve informacije o njima.
