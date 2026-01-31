Slušaj vest

Žak Moreti (49), vlasnik kluba u Kran-Montani u kome je izbio požar u novogodišnjoj noći, uhapšen je osam dana nakon požara, ali je pušten dve nedelje kasnije uz kauciju od 200.000 švajcarskih franaka, koju je platio anonimni „bliski prijatelj“.

Advokat Žordan tvrdi da je ostavljanje para Moreti na slobodi moglo pružiti „svaku priliku za dosluh i manipulaciju dokazima“.

Njegovo puštanje na slobodu u Italiji opisano je kao „uvreda sećanja na žrtve“. Šest Italijana je poginulo u požaru, a 12 je povređeno. Rim je opozvao svog ambasadora i rekao da će se vratiti u Švajcarsku samo ako se dozvoli zajednička istraga.

Lusi Felbaum, viša urednica švajcarskog lista Blik, rekla je: „Od prvog dana istrage donete su odluke koje su šokirale celu Švajcarsku. Niko nije razumeo zašto Moreti nije odmah uhapšen ili zašto telefoni para nisu zaplenjeni do osam dana nakon požara“.

Supruga Žaka Moretija, Džesika Moreti (40), koja je bila u baru u noći tragedije, rekla je istražiteljima da nema video snimka niti fotografije požara. Međutim, advokat Džordan tvrdi da snimak objavljen na društvenim mrežama pokazuje da drži telefon i snima početak požara.

Kriminalna prošlost Žaka Moretija

Njen suprug Žak je istražiteljima rekao da se sistem za nadzor bara misteriozno „zamrzao“ u 1:23, tri minuta pre nego što je požar izbio. Zbog tehničkog problema, rekao je, 14 kamera nije ništa snimilo.

Tragedija je takođe istakla kriminalnu prošlost Žaka Moretija. On je 2008. godine odslužio četiri meseca u zatvoru u Francuskoj zbog podvođenja žena u prostituciju.

Par je počeo da vodi „Le Konstelašn“ 2015. godine i kupio ga je 2022. godine. Takođe su kupili dva restorana i šale u tom području, podigavši hipoteke u ukupnom iznosu od više od četiri miliona švajcarskih franaka.

Vozili su luksuzne automobile, uključujući Bentli i Porše, zbog čega su meštani bili u nedoumici kako mogu to da priušte, tvrdeći da je bar „Le Konstelašn“ često bio prazan ili zatvoren.

„Nikada nisam razumeo kako su mogli da zarade dovoljno novca od bara i restorana da finansiraju taj način života“, rekao je Dejvid (49), finansijski savetnik koji često posećuje Kran-Montanu.

„Matematika mi jednostavno nije išla u prilog. Činilo se kao da nikada nisu imali dovoljno mušterija.“ Njegovu priču potvrdili su i drugi meštani.

Propusti u bezbednosti u baru

Žak Moreti, koji je napustio školu sa 14 godina i završio školu električara i zidara, sam je instalirao zvučnoizolacionu penu na plafonu podruma dok je renovirao bar 2015. godine.

Svedoci su rekli da je pena otpadala na nekim mestima danima pre požara.

Barmen Gaetan Tomas-Gilbert, koji je zadobio teške opekotine u požaru i bio je u komi danima, rekao je da vlasnici nisu obezbedili nikakvu obuku za vatrogasce njegovom osoblju. „Da jesu, možda bi ishod bio drugačiji“, rekao je.

Šokantni snimci

Snimak koji je objavio kanal Frans 2 prikazuje zaposlenog u noćnom klubu kako vraća opuštene izolacione panele sa plafona na mesto koristeći bilijarske štapove i papirne ubruse, oko dve nedelje pre požara.

U jednom snimku, zaposleni Gaetan Tomas-Gilbert snima video i šalje ga Žaku Moretiju, koji odgovara: „Da, izgleda dobro. Skinite ostale, molim vas.“

Još jedan snimak nekoliko minuta pre požara prikazuje stolicu naslonjenu na izlaz za slučaj opasnosti, koja navodno blokira put. Ispred nje su pronađena tri mrtva tela, prema pisanju Bilda.

