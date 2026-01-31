Slušaj vest

Ukrajinski operater Ukrenergo saopštio je danas da su vanredna isključenja struje sprovedena u gradu Kijevu, regionu glavnog grada, kao i u regionima Žitomir (centralni dep), Harkov (severoistok), Čerkasi (centralni) i Černivci (zapadni).

Ukrajinski ministar energetike Denis Šmigalj je objasnio da su reaktori u nuklearnim elektranama u zemlji u smanjenoj funkciji, što je rezultiralo smanjenjem njihove proizvodnje.

Ta vanredna mera se preduzima kada je integritet mreže ugrožen.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike saopštilo je na Telegramu da su vanredna isključenja neophodna kako bi se sprečilo oštećenje opreme.

Vlasti su dodale da su neki nestanci struje i zbog "tehničkog kvara" dalekovoda koji povezuju Moldaviju, Rumuniju i Ukrajinu.

Kurir.rs/Beta

