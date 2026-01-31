Slušaj vest

Podaci konsultantske firme Kpler pokazuju da Kubatrenutno ima zalihe nafte dovoljne za samo 15 do 20 dana uz trenutnu potrošnju i domaću proizvodnju.

Nestašica je nastala nakon što je Meksiko, jedini preostali dobavljač, najverovatnije otkazao pošiljku, dok su Sjedinjene Države blokirale isporuke iz Venecuele.

Ako se isporuke ne nastave, Kubu bi mogle da zadese oštre restrikcije, a veći deo zemlje već se suočava sa gotovo svakodnevnim nestancima struje, piše "Fajnenšel tajms".

Tramp pojačava pritisak na Havanu

Iako su zalihe i ranije povremeno bile niske, američki predsednik Donald Tramp obećao je prekinuti dotok nafte na komunističko ostrvo. Ove nedelje izjavio je da je Havana "vrlo blizu propasti".

Dva dana nakon poslednje isporuke iz Meksika 11. januara i nedelju dana nakon što su američke snage uhapsile venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, Tramp je poručio: "Više nafta neće ići u Havanu".

U četvrtak uveče potpisao je izvršnu uredbu kojom se uvodi sistem oporezivanja američkog uvoza iz zemalja koje prodaju naftu Kubi. Ipak, uredbom nisu odmah uvedene carine niti je utvrđena fiksna stopa.

- Čeka ih velika kriza ako u narednim nedeljama ne stigne još pošiljki - izjavio je Horhe Pinjon, stručnjak za naftu sa Univerziteta u Teksasu.

Pad u isporukama i meksički pritisak

Kuba je ove godine primila samo 84.900 barela od jedne meksičke pošiljke 9. januara, što je drastičan pad u odnosu na prosečnih 37.000 barela dnevno od svih dobavljača u 2025. godini.

Viktorija Grabenvoger, analitičarka u Kpleru, izjavila je: "Možemo reći da Kuba može da funkcioniše 15 do 20 dana ako se januarska pošiljka doda procenjenim zalihama od 460.000 barela s početka godine."

Meksiko, koji je prošle godine bio najveći dobavljač, našao se pod velikim pritiskom Trampa. Predsednica Meksika Klaudija Šajnbaum nije demantovala da je zemlja odložila pošiljku, ali je kasnije pojasnila da se pošiljke odvijaju kroz ugovore s Pemeksom ili kao humanitarna pomoć.

Analitičari ističu da je Kuba ranije naftu dobijala po sniženim cenama ili besplatno, a sada se Meksiko našao u nezavidnoj situaciji pred pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini sa SAD i Kanadom.

Ekonomija Kube pred kolapsom

Kubi trenutno nedostaje i lož ulja, ključnog za proizvodnju električne energije. Venecuela, koja je sredinom 2025. bila jedini dobavljač, poslednji put je isporučila teret u novembru, a od tada nema novih isporuka.

Mnogi analitičari smatraju da se posrnula kubanska ekonomija, pogođena padom turizma i proizvodnje šećera, suočava sa kolapsom bez nafte.

Nikolas Votson iz konsultantske firme Teneo rekao je: "Za kubanski režim, ekonomska kriza na ostrvu je toliko teška da bi mogla da ugrozi i sam njegov opstanak."

Venecuela je u decembru i dalje izvozila gotovo 46.500 barela dnevno, ali nakon hapšenja Madura 3. januara nije isporučila ništa.

Tramp predviđa propast Kube, ali vlast ostaje prkosna

Tramp je u utorak izjavio da će Kuba "vrlo brzo propasti".

- Dobijali su novac od Venecuele, dobijali su naftu od Venecuele, a toga više nema.

Ipak, kubanska vlast ostaje prkosna. Pristalice vlade održale su protestne skupove u utorak uveče, dok je predsednik Migel Dijaz Kanel u sredu na platformi "Iks" poručio: