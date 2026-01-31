Slušaj vest

Američko Ministarstvo pravde objavilo je više od tri miliona novih dokumenata iz takozvanih Epstajnovih fajlova, a među njima se našlo i ime slovačkog političara i bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka.

Prema objavljenim porukama, pokojni finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn nudio je Lajčaku "žene i njihove sestre", što slovački diplomata negira.

Na delove do sada nepoznate komunikacije između Lajčaka i Epstajna iz 2018. godine prvi je ukazao portal 360tka, navodeći da poruke oslikavaju znatno ličniji i intenzivniji odnos nego što je Lajčak ranije priznavao.

Prema dokumentima, njih dvojica nisu razmenjivali poruke samo o politici i diplomatiji, već su u više navrata govorili i o ženama. U jednoj od konverzacija Epstajn nudi Lajčaku žene, uz dodatak da može da "uzme i njihove sestre".

U nastavku se podrugljivo dodaje da su mu verovatno premlade jer imaju manje od 30 godina.

- Nemoj da budeš zao. Ne znaš kakav sam u akciji - odgovorio je Lajčak, kako prenosi list Denník N. U drugim porukama, obojica su u opuštenom, pa i šaljivom tonu, komentarisali devojke u Kijevu ili Moskvi.

Na jednu fotografiju iz Moskve Epstajn je napisao da su te devojke "najbolji ruski izvoz", na šta je Lajčak dodao: "Odmah posle nafte“.

Lajčak negira optužbe

Uprkos svemu, Lajčak je za portal 360tka odbacio takva tumačenja i naveo da sa Epstajnom nikada nije komunicirao o ženama. Međutim, dokumenti ukazuju na to da njihov kontakt nije bio sporadičan. Ime Miroslava Lajčaka pojavljuje se u spisima stotinama puta, a Epstajn ga je često oslovljavao nadimkom "Miro".

Deo poruka potiče iz perioda kada je Lajčak bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i redovno boravio u Njujorku. U tom periodu su navodno dogovarali sastanke, večere i moguće posete Epstajnovoj rezidenciji u Palm Biču na Floridi, mestu gde je dolazilo do zlostavljanja maloletnih devojaka.

Podneo ostavku

Bivši slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak saopštio je da, nakon objavljivanja njegove komunikacije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, napušta mesto savetnika slovačkog premijera Roberta Fica, preneli su danas slovački mediji.

U petak je, inače, objavljena najveća serija sudskih dokumenata o Epstajnu, koja uključuje tri miliona stranica, 180.000 fotografija i 2.000 video-snimaka.

Epstajn, milioner poznat po tome da se družio sa brojnim slavnim ličnostima, umro je u zatvoru 2019. godine, dok je čekao podizanje federalne optužnice za trgovinu seksom, a njujorški islednik proglasio je smrt samoubistvom.