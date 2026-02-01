Slušaj vest

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je  da ne vidi "nijedan znak da Rusija ozbiljno želi mir" u Ukrajini.

Pistorijus je za nemački RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) izrazio je sumnju da ruski predsednik Vladimir Putin zaista želi mir, čak i dok Sjedinjene Američke Države preduzimaju diplomatske napore da okončaju invaziju Rusije na Ukrajinu.

"Za sada, ne vidim nikakve znake da Rusija ozbiljno želi mir", rekao je Pistorijus.

Tokom nedavnih pregovora koje su predvodile SAD u Abu Dabiju, Putin je sproveo napade na Ukrajinu "na način koji se retko viđa u ovom ratu", rekao je nemački ministar.

Pistorijus je ocenio da ruski predsednik nije pokazao spremnost na kompromis.

