Slušaj vest

U subotu popodne Minhen je potresla teška nesreća, javni autobus sleteo je s puta u naselju Trudering, probio ogradu privatne kuće i silovito udario u fasadu zgrade. U tragičnom incidentu život je izgubila 13-godišnja devojčica, dok je 18 putnika povređeno, među njima i teško.

Prema prvim informacijama, autobus je iz zasad nepoznatih razloga skrenuo sa Feldbergštrase, skliznuo u dvorište, uništio žbunje i udario u kuću i betonski zid. Portparol minhenske vatrogasne službe potvrdio je za BILD: „Jedna žena je preminula na licu mesta. 18 putnika je povređeno, neki ozbiljno.”

Vatrogasci i hitna pomoć brzo su stigli na mesto nesreće. Povređeni su odmah prebačeni u obližnje bolnice, dok je policija blokirala šire područje i pokrenula uviđaj. Na terenu su bili i krizni timovi koji su pružali psihološku podršku svedocima, povređenima i članovima hitnih službi.

Uzrok nesreće još uvek nije poznat. Policija ispituje da li je vozač imao zdravstvenih problema u trenutku nesreće. Po nalogu tužilaštva, stručni veštak pregledao je olupinu, tragove kočenja i mesto udara. Očekuje se da će naredni dani doneti prve rezultate istrage o jednoj od najtežih nesreća u Minhenu ove godine.

Kurir/Bild

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) VOZILO JAPANSKE VLADE PROLETELO KROZ CRVENO, PA "POKOSILO" SVA AUTA NA ULICI! Ima mrtvih i povređenih u lančanom sudaru, horor snimak! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-29 121110.png
PlanetaBIVŠI TELOHRANITELJ OZLOGLAŠENOG BIZNISMENA POGINUO U STRAVIČNOM SUDARU: Đubretarski kamion zgužvao njegov BMW, jeziva scena u centru Milana (VIDEO)
Simone Bonino
PlanetaMUŽ GLEDAO KAKO MU GAZE ŽENU DVAPUT! Poznata preduzetnica skončala tragično, prijatelji u šoku: "Završio je u bolnici od ŠOKA!"
Mađarska policija
PlanetaHITNO HOSPITALIZOVAN SIN ČEČENSKOG LIDERA? Adam Kadirov doživeo saobraćajnu nesreću, evo u kakvom je stanju!
profimedia0797866901.jpg