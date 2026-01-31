Slušaj vest

U subotu popodne Minhen je potresla teška nesreća, javni autobus sleteo je s puta u naselju Trudering, probio ogradu privatne kuće i silovito udario u fasadu zgrade. U tragičnom incidentu život je izgubila 13-godišnja devojčica, dok je 18 putnika povređeno, među njima i teško.

Prema prvim informacijama, autobus je iz zasad nepoznatih razloga skrenuo sa Feldbergštrase, skliznuo u dvorište, uništio žbunje i udario u kuću i betonski zid. Portparol minhenske vatrogasne službe potvrdio je za BILD: „Jedna žena je preminula na licu mesta. 18 putnika je povređeno, neki ozbiljno.”

Vatrogasci i hitna pomoć brzo su stigli na mesto nesreće. Povređeni su odmah prebačeni u obližnje bolnice, dok je policija blokirala šire područje i pokrenula uviđaj. Na terenu su bili i krizni timovi koji su pružali psihološku podršku svedocima, povređenima i članovima hitnih službi.