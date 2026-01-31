AUTOBUS PROBIO OGRADU, ULETEO U KUĆU, DETE (13) POGINULO, 18 LJUDI POVREĐENO Užas u Minhenu, jedna stvar zbunjuje policiju (FOTO)
U subotu popodne Minhen je potresla teška nesreća, javni autobus sleteo je s puta u naselju Trudering, probio ogradu privatne kuće i silovito udario u fasadu zgrade. U tragičnom incidentu život je izgubila 13-godišnja devojčica, dok je 18 putnika povređeno, među njima i teško.
Prema prvim informacijama, autobus je iz zasad nepoznatih razloga skrenuo sa Feldbergštrase, skliznuo u dvorište, uništio žbunje i udario u kuću i betonski zid. Portparol minhenske vatrogasne službe potvrdio je za BILD: „Jedna žena je preminula na licu mesta. 18 putnika je povređeno, neki ozbiljno.”
Vatrogasci i hitna pomoć brzo su stigli na mesto nesreće. Povređeni su odmah prebačeni u obližnje bolnice, dok je policija blokirala šire područje i pokrenula uviđaj. Na terenu su bili i krizni timovi koji su pružali psihološku podršku svedocima, povređenima i članovima hitnih službi.
Uzrok nesreće još uvek nije poznat. Policija ispituje da li je vozač imao zdravstvenih problema u trenutku nesreće. Po nalogu tužilaštva, stručni veštak pregledao je olupinu, tragove kočenja i mesto udara. Očekuje se da će naredni dani doneti prve rezultate istrage o jednoj od najtežih nesreća u Minhenu ove godine.
Kurir/Bild