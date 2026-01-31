Slušaj vest

Miroslav Lajčak, bivši ministar spoljnih poslova Slovačke, koji je, posle objavljivanja njegove prepiske sa osuđenim seksualnim predstupnikom Džefrijem Epstajnom, ranije danas podneo ostavku na mesto savetnika slovačkog premijera Roberta Fica, izjavio je da osuđuje zločine Epstajna, ističući da nikada ne bi došlo do komunikacije između njih da je bio svestan punog obima Epstinovih kriminalnih postupaka.

Lajčak je rekao da nije u mogućnosti da potvrdi autentičnost objavljenih poruka, jer se, kako je naveo, ne seća takve komunikacije posle dugog vremenskog perioda, prenela je agencija TASR.

"Reči i postupci su dve različite stvari. Međutim, iz današnje perspektive pojedinačni postupci se posmatraju drugačije i čak se i razgovori koji bi inače izgledali beznačajni sada procenjuju u drugom kontekstu", izjavio je Lajčak i dodao da je njegova komunikacija sa Epstajnom nesumnjivo bila ''neformalna i bezbrižna'', bez ikakve stvarne suštine.

Međutim, rekao je da precizno zna da mu nikada nisu ponuđene seksualne usluge i da nikada nije učestvovao u takvim aktivnostima, niti je ikada bio svedok takvog ponašanja ili bio upoznat sa bilo kakvim informacijama o tome, i naglasio da u objavljenim porukama nema ničega što bi sugerisalo tako nešto.

"Spreman sam da potvrdim ovu tvrdnju na bilo koji način. Kao profesionalni diplomata, nisam toliko naivan da bih počinio bilo kakva dela koja bi mogla da me diskredituju", poručio je Lajčak i najavio da napušta mesto savetnika slovačkog premijera Roberta Fica.

Fico je reagovao na ponuđenu ostavku rekavši da će je prihvatiti, ali za Lajčakove kritičare je rekao da dugo nije video "toliko licemerja", preneo je ranije danas portal Dnevnik N.

Miroslav Lajčak je bio ministar spoljnih poslova Slovačke od 2012. do 2020. godine, predsednik generalne skupštine Ujedinjenih nacija i specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine.