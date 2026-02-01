Slušaj vest

U Španiji živi više od pola miliona imigranata bez legalne dozvole za boravak, i oni rade poslove koje malo Španaca želi - branje voća i povrća na poljima, briga o deci i starijima, čišćenje kuća i hotelskih soba, dok mnogi završe kao beskućnici.

Sada Španija želi da ih integriše, pošto je vlada nedavno saopštila da će dodeliti dozvole za boravak i rad svim strancima koji su stigli u zemlju pre 31. decembra 2025. godine, a žive u Španiji najmanje pet meseci i nemaju krivični dosije.

Španski Pedro Sančes rekao je u petak da zemlja otvara legalni put za "ljude koji su, zajedno sa Špancima, izgradili napredak u zemlji".

Neočekivani potez je u suprotnosti sa oštrom retorikom i naporima za deportaciju koji se pojačavaju u SAD i drugim zemljama Evropske unije.

Španska ministarka za migracije Elma Sais (Saiz) obećala je da će njeno ministarstvo posvetiti dodatne resurse kako bi se osiguralo da sve teče glatko u integraciji imigranata.

Kurir.rs/Beta

