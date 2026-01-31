Slušaj vest

Ukrajinsko ministarstvo energetike saopštilo je večeras da je delimično obnovljena struja u osnovnoj infrastrukturi u Kijevu, regionu glavnog grada i Dnjepropetrovskoj oblasti u centralno-istočnom delu.

Struja je takođe obnovljena za stambene korisnike u Odesi (jug), Harkovu (severoistok) i Žitomiru (centralni deo), navodi se u saopštenju ministarstva prenetom na Telegramu.

Lokacija bivše nuklearne elektrane Černobilj, kojoj je i dalje potrebna struja, posebno za rad sistema upravljanja, doživela je kratak nestanak struje, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

"Ne očekuje se direktan uticaj na nuklearnu bezbednost, ali ukupna situacija ostaje nesigurna", dodala je IAEA.

Ukrajina je danas pretrpela velike nestanke struje zbog tehničkog kvara u svojoj električnoj mreži, što je posebno dovelo do potpunog zatvaranja kijevskog metroa, prvi put od početka ruske invazije u februaru 2022. godine.