Bezbednosne i policijske snage Irana pojačale su prisustvo u Teheranu i zapadnim gradovima Ardabil i Kermanšah, a američki predsednik Donald Tramp objavio je video, tvrdeći da su iranske snage "u panici" pred mogućim novim protestima.

Bezbednosne i policijske snage Islamske Republike značajno su povećale svoje prisustvo širom delova Irana, a izveštaji ukazuju na neobično gomilanje u Teheranu, kao i u zapadnim gradovima Ardabil i Kermanšah, prema izjavama očevidaca i lokalnih grupa za praćenje.

Telegram kanal Bazaar Civil Protest objavio je, pozivajući se na terenska zapažanja, da je raspoređivanje bezbednosnih i policijskih snaga u Teheranu dostiglo neviđeni nivo.

Izveštaji opisuju raspoređivanje pešačkih patrola i vozila velikih razmera, povećanje broja bezbednosnih patrola i organizovano prisustvo više jedinica u različitim delovima prestonice.

Prema rečima svedoka koje je kanal citirao, pojačano prisustvo bezbednosnih snaga odražava zabrinutost vlasti zbog mogućnosti obnavljanja nemira. Isti izvor je rekao da su slična raspoređivanja primećena u Ardabilu i Kermanšahu, što ukazuje na širu bezbednosnu uzbunu van Teherana usred strahova od novih protesta.

Tramp podelio snimak iz Teherana

Američki predsednik Donald Tramp je objavio video koji prikazuje jako prisustvo policije u Teheranu i podelio komentar korisnika Iksa koji je glasio: "Dešava se sada – Teheran. IRGC je u panici. Potpuno su se us*ali."

Snimak deluje staro i nalazi se u centru Teherana, verovatno blizu trga Haft-e Tir. Ali Trampova odluka da ga ponovo pojavi sada, dok tenzije rastu i nove eksplozije upravo pogode Iran, jasan je signal.

Tramp je u petak izjavio da je direktno saopštio Iranu rok za postizanje sporazuma sa Sjedinjenim Državama.