Slušaj vest

Više od 300 podzemnih prostora, uključujući parkinge i metro stanice, biće korišćeno kao skloništa za 2,5 miliona stanovnika Teherana, rekao je danas šef teheranske organizacije za upravljanje krizama Ali Nasiri.

Prema njegovim rečima, 82 metro stanice su određene kao skloništa, koja su trenutno opremljena objektima za spasavanje života, uključujući toalete i zalihe vode i hrane.

Kako kaže, u bliskoj budućnosti biće postavljeni znakovi i ploče sa informacijama o njima.

"Kada se završe neophodne procedure i dobiju dozvole, biće uspostavljena skloništa kapaciteta približno 2,5 miliona ljudi", rekao je Nasiri za iransku televiziju SNN.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

On je dodao i da je identifikovano oko 518 starih skloništa u školama, od kojih je samo oko 20 procenata moguće obnoviti.

Američki predsednik Donald Tramp je 26. januara izjavio da se "masivna armada" kreće ka Iranu i dodao da se nada da će Teheran sesti za pregovarački sto i postići "fer i pravedan" sporazum koji bi podrazumevao potpuno odustajanje od nuklearnog oružja. Detaljnije pročitajte OVDE.

Tramp je podsetio da su u junu 2025. godine SAD pokrenule napade na nuklearna postrojenja u Iranu i pritom upozorio da će sledeći napad biti još gori, pozivajući "da se to ne dogodi".

Teheran je odgovorio na Trampove izjave preteći celokupnoj vojnoj infrastrukturi SAD i njihovih saveznika na Bliskom istoku u slučaju bilo kakve agresije protiv Irana.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je naglasio da je Iran spreman za pregovore, ali da se oni moraju odvijati bez pretnji i zastrašivanja od strane SAD.