Tokom parade Mardi Gra u Klintonu u Luizijani došlo je do pucnjave, a prema nezvaničnim informacijama povređeno je najmanje šest osoba među kojima i jedno dete.

Šestoro ljudi, uključujući jedno dete, povređeno je u pucnjavi tokom parade Mardi Gra u Luizijani, saopštili su zvaničnici.

Pucnjava se dogodila ispred sudnice okruga Ist Felisijana u gradu Klinton. Prema pisanju američkih medija, jedno dete je u kritičnom stanju.

Portal WBRZ je preneo da policija trenutno traga za vozilom u vezi sa pucnjavom i da je jedan osumnjičeni u pritvoru.

Policija Klintona i kancelarija šerifa okruga Ist Felisijana rekli su za Foks njuz digital da nisu u mogućnosti da pruže dodatne informacije.

