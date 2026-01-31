Slušaj vest

Specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof izjavio je da su pregovori o rešavanju krize u Ukrajini sa specijalnim predstavnikom ruskog predsednika i generalnim direktorom Ruskog fonda za direktna ulaganja Kirilom Dmitrijevim u Majamiju na Floridi, bili produktivni i konstruktivni i da ohrabruje to što Rusija radi na obezbeđivanju mira u Ukrajini.

Vitkof je na platoformi Iks ocenio da je sastanak bio važan korak u nastojanjima da se osigura trajni mir u Ukrajini.

"Ohrabreni smo ovim sastankom i time što Rusija radi na obezbeđivanju mira u Ukrajini i zahvalni smo predsedniku SAD Donaldu Trampu na njegovoj odlučujućoj ulozi u pronalaženju čvrstog i trajnog mira", naveo je Vitkof.

On je dodao da su u američkoj delegaciji bili i Trampov zet Džared Kušner, ministar finansija Skot Besent i komesar za federalne nabavke Uprave za opšte usluge SAD i viši savetnik Bele kuće Džoš Gruenbaum.

Vitkof i Dmitrijev prethodno su se sastali 20. januara, na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

U Abu Dabiju su 23. i 24. januara održani trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine, a nova runda pregovora planirana je za sutra takođe u Abu Dabiju.

