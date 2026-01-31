Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da je naredio Ministarstvu za unutrašnju bezbednost (DHS) da „ni pod kojim okolnostima“ ne meša se u proteste u gradovima kojima predvode demokrate, osim ako ne zatraže federalnu pomoć ili ako je ugrožena federalna imovina.

Gradovi moraju zaštititi svoju državnu i lokalnu imovinu. Agenti ICE i granične patrole će nastaviti da čuvaju savezne zgrade., napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

Veliki protesti u Mineapolisu, zahtev za odlazak ICE-a

Ova objava dolazi dan nakon što su hiljade demonstranata izašle na ulice Mineapolisa i širom zemlje zahtevajući povlačenje federalnih imigracionih agencija iz Minesote, nakon ubistva dvojice američkih državljana.

Trampova administracija je poslala 3.000 federalnih policajaca u Mineapolis kao deo akcije protiv ilegalne imigracije, a mnogi od njih su se sukobili sa demonstrantima i aktivistima.

Gde je Tramp poslao federalne agente?

To je najnoviji primer Trampove spremnosti da koristi federalno osoblje u gradovima. Poslao je federalne policajce ili pripadnike Nacionalne garde u brojne gradove u kojima uglavnom žive demokrate, uključujući Los Anđeles, Čikago, Vašington i Portland u Oregonu.

Rekao je da su ti potezi neophodni za sprovođenje imigracionih zakona i kontrolu kriminala. Lokalni lideri u većini tih gradova osporavaju tu tvrdnju.