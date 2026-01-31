TRAMP ODLUČIO: Više nećemo slati federalne agente na proteste bez poziva
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da je naredio Ministarstvu za unutrašnju bezbednost (DHS) da „ni pod kojim okolnostima“ ne meša se u proteste u gradovima kojima predvode demokrate, osim ako ne zatraže federalnu pomoć ili ako je ugrožena federalna imovina.
Gradovi moraju zaštititi svoju državnu i lokalnu imovinu. Agenti ICE i granične patrole će nastaviti da čuvaju savezne zgrade., napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.
Veliki protesti u Mineapolisu, zahtev za odlazak ICE-a
Ova objava dolazi dan nakon što su hiljade demonstranata izašle na ulice Mineapolisa i širom zemlje zahtevajući povlačenje federalnih imigracionih agencija iz Minesote, nakon ubistva dvojice američkih državljana.
Trampova administracija je poslala 3.000 federalnih policajaca u Mineapolis kao deo akcije protiv ilegalne imigracije, a mnogi od njih su se sukobili sa demonstrantima i aktivistima.
Gde je Tramp poslao federalne agente?
To je najnoviji primer Trampove spremnosti da koristi federalno osoblje u gradovima. Poslao je federalne policajce ili pripadnike Nacionalne garde u brojne gradove u kojima uglavnom žive demokrate, uključujući Los Anđeles, Čikago, Vašington i Portland u Oregonu.
Rekao je da su ti potezi neophodni za sprovođenje imigracionih zakona i kontrolu kriminala. Lokalni lideri u većini tih gradova osporavaju tu tvrdnju.
Kurir.rs/Rojters