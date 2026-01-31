Slušaj vest

Brutalan sukob obeležio je pro-Askatasuna protest u Torinu, gde je grupa demonstranata oborila policajca na asfalt i napala ga čekićem, dok se na ulicama pred univerzitetskim kampusom odvijala potpuna urbana bitka.

Napad se dogodio u zoni Corso Regina Margherita, nedaleko od ulaza u kampus Luigi Einaudi i nekadašnjih prostorija društvenog centra Askatasuna, ispražnjenog 18. decembra.

U istom području, između 18:30 i 19:30 časova, buknuli su žestoki sukobi. Demonstranti su izvadili improvizovane štitove, što je u trenutku izazvalo direktan okršaj sa policijom.

Ubrzo je ulica pretvorena u ratnu zonu, zapaljene kante, kamenice, dimne bombe i sukobi prsa u prsa obeležili su sat vremena potpunog haosa. U tom metežu dogodio se i napad na policajca: dok je ležao na zemlji, okružen demonstrantima, kolega mu je u poslednjem trenutku priskočio u pomoć i sprečio teže posledice.

Oštra osuda Melonijeve

Predsednik Italije, Sergio Mattarella, pozvao je ministra unutrašnjih poslova Mattea Piantedosija i zatražio da u ime države prenese solidarnost napadnutom policajcu i svim pripadnicima snaga reda koji su bili izloženi nasilju.

Premijerka Giorgia Meloni oštro je osudila događaj:

"Ovo nije protest, ovo je nasilje usmereno protiv države i onih koji je predstavljaju. I tako treba da bude tretirano, bez opravdanja i bez popuštanja. Vlada je već učinila svoj deo pojačavanjem alata protiv nekažnjivosti. Sada je ključno da i pravosuđe u potpunosti odradi svoj posao“.

Tokom sukoba napadnuta je i RAI ekipa – novinarka Bianca Leonardi i snimatelj. kojima su, prema saopštenju državne televizije, demonstranti zapretili, fizički ih napali i razbili deo opreme. RAI navodi da je reč o „vrlo ozbiljnom napadu na novinarsku ekipu tokom obavljanja posla“.