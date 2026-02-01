Slušaj vest

Nemačka i francuska vlada objavile su isti video koji se preko društvenih mreža širi kao simbolična poruka o evropskom jedinstvu u trenucima rastućih tenzija oko Grenlanda i transatlantskih odnosa.

Video počinje animacijom pingvina koji hoda zaleđenim planinskim krajolikom, što je jasna metafora za Grenland, a na njegovom rancu vide se likovi francuskog predsednika Emanuela Makrona, nemačkog kancelara Fridriha Merca i britanskog premijera Kira Starmera, dok u pozadini nad planinama dominira zastava Evropske unije.

U nastavku videa čuje se deo govora Emanuela Makrona koji je nedavno održao na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. U govoru je Makron naglasio važnost evropskih vrednosti i solidarnosti:

"Mi ipak biramo poštovanje umesto nasilnika. Mi biramo nauku umesto populizma i vladavinu prava umesto brutalnosti".

"Evropski prijatelji, lojalni, svakako. Konkurentnost, svakako. Obrana slobode, svakako. Sigurnost, svakako. Vladavina prava, svakako. Pravda, mir, poštovanje, svakako. Evropa mora stajati zajedno, svakako", govori Macronov u videu.

Jasna poruka

U videu koji su podelile Nemačka i Francuska očito se namerno koristi motiv pingvina kao odgovor na nedavnu objavu Bele kuće sa slikom Trampa i pingvina na Grenlandu i porukom "Prihvatite pingvina" (iako na Grenlandu u stvarnosti nema pingvina), pa cela stvar izgleda kao svojevrsno evropsko ruganje Trampovim porukama o Grenlandu.

Makronove poruke o poštovanju, nauci, vladavini prava, sigurnosti i zajedništvu u videu funkcionišu ne samo kao motivacioni govor, nego i kao kontekstualna pozadina za poruku o evropskom jedinstvu u suočavanju s spoljnim, prvenstveno američkim pritiscima.

Video su na mreži Iks, delili su visoki zvaničnici, uključujući nemačkog ministra spoljnih poslova Johana Vadephula i francusko ministarstvo spoljnih poslova, uz poruku: "Francuzi su objavili šalu. Nemačka ju je podržala. Ovo nije vežba. #Article5".

Takva poruka i simbolika hashtagova - posebno #Article5, koji aludira na Član 5 NATO saveza o zajedničkoj obrani, sugeriše snažnu poruku jedinstva i kolektivne zaštite među saveznicima u trenutku kada se transatlantski odnosi nalaze pod pritiskom.

Poruka o evropskom jedinstvu i prednosti Evrope

Video s pingvinom i zastavom EU, uz lica vodećih evropskih lidera i citati iz Makronovog govora, očito ima dublju simboliku. Ona sugeriše da Evropa mora biti ujedinjena, posebno u svetlu promena u američkoj politici i njihovom uticaju na evropski mandat i sigurnost.

Video šalje i suptilnu poruku da je Evropa dobro mesto za život, zasnovano na vrednostima poštovanja vladavine prava i zajedništva, kao kontrast narativu konflikta i polarizacije koji se sve više povezuje s današnjom američkom politikom, na šta je u svom govoru u Davosu izričito aludirao i sam Makron.