Poljske vlasti su privremeno zatvorile vazdušni prostor duž severnog dela granice Poljskesa Belorusijomtokom noći između 30. i 31. januara, nakon što su u tom području otkriveni neidentifikovani objekti - za koje se veruje da su beloruski baloni koje koriste krijumčari.

Drugi incident u tokom nedelje

Ovo je drugi ovakav upad u vazdušni prostor tokom nedelje. Zbog incidenta je obustavljen civilni vazdušni saobraćaj u severoistočnom regionu Podlasko vojvodstvo, saopštila je Operativna komanda Oružanih snaga Poljske na društvenim mrežama.

Sve češći incidenti širom Evrope

Evropski aerodromi se sve češće suočavaju sa upozorenjima vezanim za vazdušni prostor zbog dronova ili neidentifikovanih objekata, što dovodi do privremenih zatvaranja aerodroma u različitim evropskim gradovima.

Litvanija najčešća meta balona iz Belorusije

Litvanijaje zabeležila najveći broj beloruskih balona koji ulaze u njen vazdušni prostor, zbog čega je zemlja u decembru proglasila vanredno stanje povodom ove prakse.

Zvaničnici u Viljnusuveć dugo tvrde da se u mnogim slučajevima radi o meteorološkim balonima koje krijumčari koriste za prebacivanje ilegalnih cigareta preko granice iz Belorusije.

Optužbe za "hibridni napad"

Litvanska vlada optužuje beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da namerno dopušta i praktično koristi kao oružje ovu praksu, opisujući je kao deo šireg "hibridnog napada" na baltičku državu.

- Ovaj incident predstavlja još jedan u nizu događaja hibridnog tipa koji su primećeni u istočnom regionu Poljske - navodi se u saopštenju Operativne komande Oružanih snaga Poljske.

Nema pretnje po bezbednost građana

Poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da tokom incidenta nisu uočene pretnje po bezbednost stanovništva.

Odgovor Belorusije i stav Evropske unije

Kao odgovor na zapadne optužbe o upadima balona, Lukašenko je optužio zapadne zemlje da vode hibridni rat protiv Belorusije i Rusije, njenog najbližeg saveznika.