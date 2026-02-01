Slušaj vest

Ruski poslanici u Državnoj dumi pozvali su Moskvuda upotrebi "moćnije oružje" u napadima na Ukrajinu, izjavio je 30. januara predsednik Dume Vjačeslav Volodin, u trenutku kada temperature naglo opadaju.

Vjačeslav Volodin Foto: AP

Pretnje Zelenskom i pozivanje na sporazum sa Aljaske

Naglašavajući da ruske snage napreduju, Volodin je zapretio ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, tvrdeći da je "jedini put napred" poštovanje sporazuma koji su postigli ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednikDonald Tramp na razgovorima održanim u avgustu 2025. godine na Aljasci.

1/8 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Putina Foto: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

"Prema planu, Ukrajina bi trebalo da se povuče iz Donbasa"

Prema tom sporazumu, Ukrajina bi trebalo da se povuče iz istočne oblasti Donbasa, dok bi se linija fronta na drugim delovima zamrzla kako bi se postigao mirovni dogovor, preneo je Rojters 26. januara, pozivajući se na izvor blizak Kremlju.

Ukrajina nije bila pozvana na razgovore na Aljasci.

1/17 Vidi galeriju Putin i Tramp 2018. godine Foto: Reuters

"Oružje odmazde" i nastavak pregovora

Volodinova pretnja, u kojoj navodi da poslanici Dume pozivaju na upotrebu "oružja odmazde" protiv Ukrajine već od sledeće nedelje, dolazi nekoliko dana nakon što su ukrajinski, ruski i američki zvaničnici održali novu rundu mirovnih pregovora uAbu Dabiju23. i 24. januara.

Pregovori su trebalo da se nastave 1. februara na istom mestu, ali je Zelenski rekao da bi datum i lokacija mogli da budu promenjeni zbog "situacije sa SAD i Iranom".

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Nejasno koje oružje se pominje

Volodin u objavi na Telegramu nije precizirao koje tačno vrste oružja poslanici Državne dume zahtevaju da Rusija upotrebi.

Udari na ukrajinski energetski sistem i teška zima

Pretnje dolaze u trenutku kada Rusija pojačava napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, gađajući je salvama raketa i dronova.

Ministar energetike Ukrajine, Denis Šmihal izjavio je da se Ukrajina suočava sa "ozbiljnim nedostatkom električne energije", uz velike poteškoće u snabdevanju vodom, grejanjem i strujom širom zemlje, i to po ekstremno niskim temperaturama.

Masovni nestanak struje pogodio je Kijev i delove Ukrajine 31. januara, nakon što su vlasti saopštile da su tehnički kvarovi poremetili visokonaponske vodove koji povezuju elektroenergetske sisteme Ukrajine i Moldavije, dodatno pogoršavajući situaciju.

Denis Šmihal Foto: Printscreen YouTube

Temperature do minus 30 stepeni

U nekim regionima očekuje se da temperature naredne sedmice padnu na oko -20 do -30 stepeni Celzijusa.

Rok za prekid ruskih napada i američko-ruski kontakti

Trodnevni sastanak u Abu Dabiju 1. februara poklapa se sa danom koji Rusija navodi kao rok za pauzu u napadima na Kijev.

1/5 Vidi galeriju Ukrajina Kijev mrak struja Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je 29. januara da je Putin pristao da nedelju dana ne napada ukrajinske gradove, dok je Moskva saopštila da se to odnosi samo na Kijev i da važi do 1. februara - neposredno pre novog talasa zahlađenja.